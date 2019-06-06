文策院最快6月下旬掛牌 拚5年讓台灣文化變亞洲潮流

2019-06-06 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



文化部長鄭麗君今表示，文策院最快6月中董事會後，就會正式掛牌，未來國發基金將有100億元委由文策院投資，重要是點燃投資動能，希望5年形塑台灣文化品牌，讓台灣文化成為亞洲的新興潮流。

文化部今赴行政院會報告「建構文化內容產業生態系推動成果與未來重點計畫」，中文策院何時成立備受關注，全名文化內容策進院，設置條例已於今年2月施行，董事名單也在上個月核定，董事長由文化部次長丁曉菁卸任轉任。

關於文策院成立背景，文化部文創發展司司長陳悅宜指出，台灣文化產業資金無法有效對接，業者自有資金不足，加上政府補助、投融資資源有限，民間資金不願投入，導致產製量不足、在地原生題材開發不足，從創作到作品，缺乏支持體系，傳播管道不足，在國際缺乏有效的傳播管道，國內也無強化本國文化傳播權的政策，科技應用也有限。

陳悅宜說，因此文化部設立文策院並提出5年計畫，包含1年內整備內容產業支持系統，建構有效策進機制，進行產製案投資，3年內則要促成文化內容產製量提升，5年就形塑內容品牌國際化，實踐國際市場布局策略。

鄭麗君則說，文策院最快6月中董事會後，就會正式掛牌，文化部已先有籌備小組進行規劃，協助文策院未來內部組織規劃以符合設置條例，以及未來執行計畫先行規劃1、3、5年計畫，但這兩項都還有賴董事會正式召開討論後決定，文化部隨後也會成立績效評鑑小組。