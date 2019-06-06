王定宇：與索羅門外交沒生變 索國外長正計劃訪台

2019-06-06 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



我邦交國索羅門群島有意斷交傳聞不斷，對於再度傳出「索羅門一百天內檢討對台邦交關係」。民進黨立委王定宇今天在臉書表示，台灣和索羅門的外交關係沒有生變的問題，索國外交部長正在計劃訪台。目前索羅門國會也是多數支持台灣。

王定宇今天在臉書表示，「索羅門一百天內檢討對台邦交關係」，這是怎麼回事？他先講結論...就是台灣和索羅門的外交關係沒有生變的問題，索國外交部長正在計劃訪台。

王更提出六點說明，表示沒有外交生變問題。王提到第一點，索羅門新內閣組成，本來就要review檢視所有的外交政策，不是只有針對台灣；第二點，索羅門是內閣制，國會內閣多數是決策的重要因素，否則會有倒閣風險，根據台灣外交部訊息，目前索羅門國會多數支持台灣。

至於第三點，王表示，據他了解，索羅門外交部長正在計劃來訪台灣；第四點，索羅門與台灣的關係，也牽動著南太強國澳洲，澳洲現在除了金援索羅門，還阻止華為承攬索羅門海底電纜工程，改由澳洲補助索國處理，不希望中共勢力進入的態度明確，而澳洲對索羅門政局有相當大的影響力。

至於第五點，王提到，美國特別派出白宮國安會資深主任Matt Pottinger到索羅門，當時台灣的外交部次長也在場，國務卿龐皮歐也表達關切索國的問題，美國在印太戰略，澳洲、台灣同屬重要盟邦或夥伴；第六點，王指出，今天是「北美事務協調委員會」正式掛牌更名為「台灣美國事務委員會」的日子，這是四十年來台美關係的大升溫、大突破，某些特定團體意圖用「索羅門邦交生變」來錯焦政府的外交成就，應該點破。