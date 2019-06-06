內幕／王金平不參加黨內初選 竟與韓國瑜有關

2019-06-06 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨總統初選下周一公布總統初選名單，五人小組上午前往立院確認立委王金平參選意願，但王金平（右三）在與五人小組會後，隨即宣布不參加總統初選。記者曾學仁／攝影 曾學仁 分享 facebook

國民黨立委王金平在與國民黨五人小組會面這一天，拋出「不參加黨內總統初選」的震撼彈。這個決定的關鍵，除了王金平長期批評初選制度，黨中央毫無回應外；另一個關鍵就是高雄市長韓國瑜在6月1日凱道造勢的大成功，讓王金平認為，繼續走初選對他不利，應權衡新的戰術，換一種形式且戰且走。

王金平陣營表示，王金平多次批評初選制度，但黨中央毫無回應；而上周有看到韓國瑜在凱道的造勢非常成功，讓王金平認為自己該權衡一個全新的形式，轉個彎過這關，因為如果照著初選制度走下去，結果恐怕對王金平不利，所以決定跳過這關，繼續且戰且走。

而王金平何時開始有這樣的想法？王陣營表示，其實王金平在每次跑行程的時候就會經常想這樣的問題，兩周前就深思過，上周開始找大家開會。關鍵在於他發現自己的支持度，有不少淺藍、淺綠的票，但深藍這部分幾乎快要找不到支持者，枉費他40年來在黨內的努力，也讓他有些難過。

據透露，王金平團隊有少數人支持他「獨立參選」，但王認為自己是忠貞黨員，並沒有想要脫黨參選的意思，目前意願不高。

王陣營也說，王金平即便批評黨內總統初選制度不公，但從不批評黨或是其他參選人。至於最後若自己無法參選，會選擇會幫誰助選？王陣營則說，郭台銘那邊的力量在拉，韓國瑜的力量也在拉，他們透過共同朋友拉攏王金平，「但王金平現階段不會做任何表態」。