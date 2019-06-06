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談年金 韓國瑜再度強調：年金管理效能應提高

2019-06-06 12:17聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

中廣論壇主持人國民黨副主席郝龍斌專訪高雄市長韓國瑜，再度提到年金改革的問題，高雄市長韓國瑜說，軍公教人員一生投入，為國家效忠，考試院本來就有銓敘部，原本就有規畫完善的制度，政府要改革不循這個途徑，再架設年金改革委員會「是讓人存疑的!」，再者，公務人員政府曾經承諾他的，現在年紀大後發現最後政府是欺騙他的，「請問這樣對現役的軍公教警信心打擊有多大？」

韓國瑜強調，政府的信用一旦嚴重受到傷害，事實上對國家的傷害更大，公務人員像一個人的「龍骨」，把龍骨動搖了，整個國家更會撼動，很多現在公務人員會認為反正未來退休金越來越少了，退休保障越來越差，「那可能就混過去了!」，帶不了積極的誘因，對國家的競爭力不是非常好。

韓說，基金管理第效率要提高，目前基金管理只有2%，新加坡有6%，這中間差了4%，能不能要求提高基金管理效率，如能提高到6%或7%，政府的財政壓力就降低了。郝說，其實如提高管理比率，如果公開招標，很多金控單位都願意來，韓說，如願意來的話就可以不再管了，「就保證給政府6%，不就好了嗎？為什麼要堅持2%」

韓說，因為基金管理效能不彰，造成付財政的損失，回頭怪公教界「這是不對啊!」

韓國瑜再度強調，他並沒有講過去的18%，「那已經跟時代潮流不宜了」，現在還有只是民國80年前的一小部分，很少。之後新的退撫制度，就全部回歸考試院銓敘部，承諾給退休公務人員的「我們不要減少!，當然這不包括18%」

韓國瑜說，如要適當微調，公務人員如能接受也可以，但現役的這一批「政府的信用絕對不能瘦身!，這影響太大」，政府以為省了一些現金，但卻讓公務人員信心失去，對整個國家傷害太大了。

郝龍斌說，軍人是爭取尊嚴，而不只是爭取待遇，認為韓的主張會被軍公教人員認同。

中廣論壇主持人國民黨副主席郝龍斌專訪高雄市長韓國瑜，再度提到年金改革的問題，高雄...
中廣論壇主持人國民黨副主席郝龍斌專訪高雄市長韓國瑜，再度提到年金改革的問題，高雄市長韓國瑜說年金的管理效能應提高。記者謝梅芬／翻攝
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