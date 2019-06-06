警大畢業典禮 蔡英文：對得起身上制服 就是人民英雄

2019-06-06 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



同為三線四星警階的警政署長陳家欽（右）、警大校長黎文明（左）。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

中央警察大學今天早上舉辦「108年聯合畢業典禮」，包括博士、碩士及學士共537名畢業生，蔡英文總統連續第3年參加，她依序頒發畢業證書、替學生撥穗，更勉勵所有畢業生「不是電影出現的才是英雄，大家對得起身上所穿的制服，就是台灣人民的英雄」。

蔡英文說，這是她第3次來警大參加畢業典禮，恭喜大家排除所有困難，順利畢業，感謝警大師資培育出這麼多優秀警政幹部，也謝謝畢業生家長為了社會安定，願意讓子女投入辛勞，而且有一定風險的工作，她保證，你們孩子守護國家，作為總統未盡到照顧他們的責任，承諾說到做到。

「大家正好是幸運的一屆」蔡英文說，今年許多關於警、消，海巡同仁的福利措施都將上路，就醫福利比照國軍、警察新制服已換裝，而警車、海巡艦艇，消防裝備編預算更新，推動專案社會住宅結合新北、桃園讓新完工社會住宅保留百分之五戶數給同仁優先承租，也將興建警消社會住宅。

蔡表示，畢業是嶄新的開始，大家將進入實戰階段，一定會面臨許多困難，她有一段話勉勵，「不只是只有在電影出現的才能夠是英雄，大家只要對得起身上所穿的制服，就是台灣人民的英雄」，所以勇敢去面對挑戰吧，未來的英雄們！