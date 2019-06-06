統籌分配款再不給 侯友宜：新北3年後破產

2019-06-06 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市議員黃永昌今在市議會質詢，認為新北市建設捷運、老人補助等項目，中央的統籌分配款給新北卻比台北市少，新北市長侯友宜說，中央財源再不按照標準給，新北3年就破產，2021年他就受不了。

黃永昌指出，新北市2011年升格後新北給中央928億元稅，但分回的統籌分配款僅有228億元，截至去年給中央1833億元，但分回僅332億元，實在很不公平。

侯友宜說，中央賺得多，卻給新北一點點，還比台北市少一半，新北一人平均8千多元，台北市1萬6千元，拿這麼多還分這麼少，他還要去中央要錢，要了還不一定給新北，新北不只人口多，也幅員遼闊，盼中央多看新北一眼。

黃永昌表示，中央應多關心新北市財政，新北目前捷運推三環三線，侯再多加三線，前市長朱立倫8年內用913億元，但只是規畫費用，保守估計侯4年任內，不然新三線就要616億元。

黃永昌還說，新北65歲以上人數2011年有33萬人，現在已達到55萬人，老人敬老金越發越多，另還有健保補助，也從2011年的12億元預算，預估2021年會達到29億元。

侯友宜說，長輩人口越來越多，但還是要照顧長輩，中央財源在不按照標準給，新北3年就破產，2021年他就受不了，他現在會盤點現況，有些土地要活化，要以BOT方式進行。