拚長照 顧立雄擬拉保險業資金進日照中心、銀髮住宅

2019-06-06 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



我國人口高齡化，金管會今赴行政院會報告保險業投資長照及銀髮產業，主委顧立雄指出，長照這部分區分為接近準公共化以及無須衛福部特許的一塊，金管會將從不需要特許入手，讓保險業投入，銀髮宅等等或者日照中心，而都市土地成本高，則可以思考學校閒置用地；另外則考量證券化，政府自己做，讓保險業投資。

金管會報告指出，擬引導保險業資金投入日照中心、銀髮住宅等之長照週邊產業，將檢討降低不動產投資應符合之收益率標準（目前收益率不得低於2.345%），建議未來檢討都市計畫時，評估土地用途限制的必要性，適度解編，或擇定公有土地以較低權利金透過設定地上權方式釋出，作為長照BOT示範區，引導保險業資金投入興建。

顧立雄會後解釋，有關長照這塊區分被定為接近準公共化、沒有衛福部特許的一塊，金管會將從不需要特許入手，讓保險業投入，銀髮宅等等或者日照中心，這些投入方式，大家都希望在地老化，最大問題就是都市這塊土地成本高，政府這塊可以思考閒置用地，例如學校結合托幼，土地取得成本低之後，接下來設定地上權給保險業，讓保險業蓋建物、投資銀髮宅或日照托老設施。

第二個方向，顧立雄說是證券化，政府自己做，但是需要募資，可以把設施固定收益情況下發行收益證券，讓保險業投資，為了鼓勵，現在本來保險業直接投資有即時利用率跟固定收益要求，收益率2.345%，將研議比照社會住宅降低，讓證券型保險業進入產業。