王金平將宣布不參加初選？國民黨總統初選出現變局

2019-06-06 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統初選下周一公布總統初選名單，五人小組上午前往立院確認立委王金平參選意願，目前仍在會談過程。但稍早傳出王在與五人小組會後，將有重大宣布，據瞭解，王金平傾向宣布不參加總統初選，退出比賽。不過相關單位仍未證實。

至於是否脫黨參選，王金平在與五人小組會後受訪時，也會一併說明。