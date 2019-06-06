台美國安高層會面 卜睿哲：不該視為美對蔡的支持

2019-06-06 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國安會祕書長李大維上個月中和美國國家安全顧問波頓（John Bolton）會晤，創下台美斷交後的首例；美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）今天表示，這次會面層級的提高，顯示美國對於中國在東亞地區企圖心的負面回應，且會晤反映出美台利益的一致，他認為不該解讀為「美國對蔡政府的支持」。

李大維5月13日至21日訪問美國時和波頓會晤，創下台美1979年斷交後的首例；過去國安高層會面有公開紀錄的，是1996年3月我國首次民選總統投票前，中共在台海附近導彈演習，當時的國安會秘書長丁懋時與美國白宮前副國家安全顧問柏格（Samuel Berger）在紐約會面，商討如何化解台海危機。

卜睿哲今天接受台北流行廣播電台專訪時表示，1996年後台灣國安會秘書長和美國副國家安全顧問還有數次會面，曾經身為AIT理事主席的他也參與了幾次，所以1996年並不是唯一的一次會面，而這次會面層級提高，反映出川普政府對中國在東南亞地區擴張的負面態度，認為中國沒安好心，特別是在台灣的企圖更明顯，所以華府希望和盟友就安全議題保持更密切聯繫，台海情勢的確比較緊張，但不至於到危險的程度。

卜睿哲說，對於蔡英文的外交政策，他給正面評價，華府也是，蔡英文努力維繫台美關係與兩岸關係之間的平衡，這很不容易，特別是在北京拒絕和她對話或共存的情況下，儘管蔡英文再三向北京保證維持現狀，但北京持續忽略她的保證，美方認為是北京在片面改變現狀，他也這麼認為。

對於台灣政治人物接連訪美，卜睿哲說他認為「去美國面試」不是一個恰當的說法，華府樂於和台灣的政治人物見面，但並不是獲得資訊的唯一管道，美方主要藉由AIT台北辦事處回報訊息，美方不會藉由會面偏袒任何一方，因為最重要是維持台海和平穩定，這是美國利益所在，台海情勢複雜，能在華盛頓見面是好的。

喜樂島聯盟總召集人郭倍宏日前呼籲立法院表態修正公投法，推動獨立公投，卜睿哲以公開信回應表達美方對於兩岸任何一方不應企圖片面改變現狀的立場；卜睿哲說他是就事論事，不是針對郭，也不代表對台灣總統候選人的偏愛，他只是提醒台灣人民，可能影響美台關係的因素在於雙方政策是否符合彼此利益，過去台美關係曾出現惡化，讓美國事先無法掌握，希望這種情形不會再次發生。