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【重磅快評】蓋高鐵比路平專案複雜多了

2019-06-06 09:28聯合報 主筆室

交通部長林佳龍接連兩天拋出高鐵延伸宜蘭話題，源頭是雪隧一到假日就高度壅塞，行不得也。為了改善東西部交通瓶頸，交通部除了高鐵延伸宜蘭，另同步推動北宜直鐵，預計兩個月提出評估報告。林佳龍拋出議題後，宜蘭地方歡迎，但實務界、學術界大多持保留態度。

林佳龍照顧東部民眾的交通需求應予肯定，但不管是高鐵延伸，或北宜直鐵方案一，或方案二，南港站往東行規畫廊道都無可避免的橫切雪山山脈，可預見的問題首先是地理條件能配合高速輪軌列車嗎？其次，雪山破碎帶地質條件能承受大型工程嗎？但更須面對、權衡的問題，是影響翡翠水庫已超過六百萬人的供水。

規畫三個廊道的地理條件能配合高鐵或快鐵運行嗎？雖然廊道橫切位置在雪山山脈北端，但系列山脈也多接近一千公尺海拔，其間高高低低，普悠瑪傾斜式列車行駛在已截彎取直路線乘客已不好受，何況非傾斜式列車？再者，高鐵若以正常速度運行，轉彎曲率半徑最小也要六公里多，雪山山區到哪裡找到這樣的開闊地供高鐵轉彎？沒有最起碼的曲率半徑，起伏坡度也得在高鐵設計最大緩坡限制之內，高鐵只能減速慢行。

再者，地質條件能配合嗎？傳聞阿龍部長、林姿妙縣長都屬意北宜直鐵選穿越翡翠水庫集水區直抵頭城的方案一，也即沿著國五路廊興建。這兩位長官難道不知道這樣選線逃不掉頭城出口金盈瀑布的地質破碎帶？當年多次大湧水、大崩坍，還埋掉潛盾機TBM？如此慘痛的教訓，還刻意重蹈？

最大的衝擊是影響翡翠水庫600萬用水人口。三十多年來水庫持續做水質監測，截至此刻完全未發現至毒的微囊藻，這一微生物藻類是監督水質的關鍵指標，可以說，翡翠水庫是全台水質最佳的水庫，品質接近一百分。

翡翠水庫能維持這麼好的水質，關鍵在集水區三十多年嚴禁開發行為，如果北宜直鐵走方案一穿過集水區，施工帶來穩定土壤層因震動造成裂解，勢將影響水質劣化，尤其方案一廊道是集水區上游，是對水質影響最大位置。

阿龍部長責令鐵道局兩個月提出初步評估報告，只能說政治學者講外行話，鐵道局邀集相關領域專家就不只兩個月，怎可能交出初評？何況軌道建設牽涉面極複雜，尤其客源的需求面還沒做，怎麼交出初評？

每當連假結束前，國五都會出現北返車潮造成塞車。本報資料照片
每當連假結束前，國五都會出現北返車潮造成塞車。本報資料照片
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北宜直鐵
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