蔡總統參觀雅虎 勾起六、七年級生「即時通」回憶

2019-06-05 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統今天參觀Yahoo奇摩辦公室，稍早她透過臉書發文表示，Yahoo不僅是陪伴網路世代成長，深耕台灣20年，擁有超過一千名員工的企業，他們也是一個持續追求創新的企業，也把最大規模的「亞太研發中心」設在台灣，台灣越來越好，我們的年輕人也有越來越多表現的機會，在下一個世代的產業競爭中，台灣有信心。

蔡總統表示，很多六、七年級生對「即時通」應該不陌生，一直到現在也還是有很多人把Yahoo設成首頁。今天，她去參觀Yahoo奇摩的辦公室，看到台灣AR、VR跟動態捕捉等新技術的發展，也看了Yahoo在全球設立的第一個數位攝影棚。

蔡總統說，她也和郭子乾以及跟她一樣是處女座的 龔懷主（羅賓），錄了節目，暢談汽車產業結合新科技的發展，是很難得的經驗。

蔡總統表示，Yahoo不僅是陪伴網路世代成長，深耕台灣20年，擁有超過一千名員工的企業，他們也是一個持續追求創新的企業。

蔡總統指出，雅虎董事總經理鄒開蓮告訴她，他們把最大規模的「亞太研發中心」設在台灣，未來將會培育AI 工程師、 軟體研發、產品管理與設計的人才，台灣越來越好，我們的年輕人也有越來越多表現的機會，在下一個世代的產業競爭中，台灣有信心！

以下是蔡總統臉書全文：

很多六、七年級生對「即時通」應該不陌生，一直到現在也還是有很多人把Yahoo設成首頁。

今天，我去參觀Yahoo奇摩的辦公室，看到台灣AR、VR跟動態捕捉等新技術的發展，也看了Yahoo在全球設立的第一個數位攝影棚。

我也和 郭子乾以及跟我一樣是處女座的 龔懷主（羅賓）Robin Kung，錄了節目，暢談汽車產業結合新科技的發展，是很難得的經驗。

Yahoo不僅是陪伴網路世代成長，深耕台灣20年，擁有超過一千名員工的企業，他們也是一個持續追求創新的企業。

鄒開蓮董事總經理‭Rose告訴我，他們把最大規模的「亞太研發中心」設在台灣，未來將會培育AI 工程師、 軟體研發、產品管理與設計的人才。

台灣越來越好，我們的年輕人也有越來越多表現的機會，在下一個世代的產業競爭中，台灣有信心！

他們的員工休息區竟然有紓壓飛鏢機，速速點開影片，直擊最新的 #小英去哪裡！

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