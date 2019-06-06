FBI校友下周首在台聚會 我女調查官亮眼

調查局女調查官蔡佩汶赴美國FBI受訓，下周將公開分享受訓過程。 圖／翻攝臉書 分享 facebook

調查局與美國ＦＢＩ、美軍印太司令部訂下周在台北君悅飯店舉辦「美國聯邦調查局國家學院亞太區校友會」，總統蔡英文將出席開幕並致詞；這個聚會首度在台舉行，是否藉此展現台美友好關係，引起關注。

調查局指出，ＦＢＩ國家學院每年都會到各國舉行年會，台灣今年是第一次主辦，意義非凡，希望勿做過多政治聯想。

據了解，美國ＦＢＩ官員此次來台最高層級是助理副局長保羅．阿貝，印太司令部則是少將級軍官出席，兩單位一百多人預計明天抵台，將在台灣停留五天，其中兩天舉行閉門研討會。調查局長呂文忠相當重視，將親自前往機場接機。

對此國防部軍事發言人陳中吉表示，對此並無所悉。相關官員則說，聯邦調查局與五角大廈關係密切，和我國的警政署、法務部調查局也有長期合作，不過我國軍方與ＦＢＩ之間，並沒有特別往來。

相關官員指出，聯邦調查局的訓練機構「聯邦調查局國家學院」（ＦＢＩＮＡ），每年都會舉辦一梯次為期十周的訓練班，學員除來自聯邦與各州執法機構，美軍的監察、執法部門，也固定派員參加，還有約一成的名額，開放給其他友好國家派員。讓這些國家的執法機關，得以研討最新犯罪趨勢與對策、分享執法新知，ＦＢＩ同時也與各國情治界的菁英建立交誼管道。以我國來說，是由警政署與調查局輪流派員。

調查局今年遴選國際事務處女調查官蔡佩汶赴美接受為期十周的訓練，受訓課程包括情資蒐報、網路犯罪，還有體能、重量訓練，結訓還得挑戰「黃磚道」十公里原始森林障礙賽。

蔡佩汶是調查班四十七期，台大政治系畢業，外語能力佳，曾前往荷蘭歐洲刑警組織參與一銀盜領案破案經驗交流，她在下周一開幕式當天會接受媒體採訪，分享在ＦＢＩ的學習成果。

此外，調查局為仿效「黃磚道」障礙賽，特別安排各國執法人員，下周三到新北市五股微風運河比賽划龍舟，六十多名美國ＦＢＩ幹員與台灣調查官都將出席，其他行程還包括爬象山。

對美現役軍人來訪的層級，原本規定將級軍官不得來台，但近年已數度出現個案放行。例如二○○三年，美海軍派員向朝野立委說明潛艦軍售，帶隊的「國際計畫辦公室」執行官羅貝夫，是位階等同准將的文官。前立委林郁方也公開透露過，美軍曾在馬英九政府時代，派現役少將到我國公務旅行。