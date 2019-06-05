談能源 賴清德：核四根本無法重啟

2019-06-05 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



最近民間正在發起「重啟核四公投」，行政院前院長賴清德今天到台大集思會議中心演講，被問到重啟核四公投如果過關，當選總統後會重啟核四嗎？對此賴清德表示，核四根本無法重啟，核四已經幾十年了，即便是台電資深員工，也對核四重啟的安全沒有把握，大家以為重啟核四不必花錢，但前閣揆江宜樺曾經在任內將重啟核四預算送到立院，總共500多億元，朝野都反對。他說，一定要讓國人知道核四的真正狀況，讓公投無法過關，才有辦法妥善解決這個問題。

賴清德說，他推動立法院十幾年前通過「環境基本法」，納入非核家園條款，規定政府要用心規劃，讓台灣朝向非核家園，這四個字也是在立法院第一次出現。他說，他支持非核家園，但必須注意穩定供電，台灣經濟非常重要，民生生活很要緊，另外是注意空汙排放，並藉以提高產業。

賴清德說，目前核能發電在台灣能源占12%，政府規劃用再生能源取代，在他擔任閣揆任內，不管是太陽能發電及風力發電，進度都正常，未來盤點時，要達成那個目標會越來越困難，去年公投通過後，刪除電業法95條之一，取消2025非核家園條款，但也沒有反對非核家園目標，只是不一定在2025年達到。

賴清德說，他當時跟所有同仁說，再生能源的建置要如期達成，社會才不會有意見，社會要的是有電，但如果目標沒有達到，又硬不要用核電，造成缺電，這才是社會問題，因此在公投通過下要更加努力，再生能源要如期達標。