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公投大選脫鉤 費鴻泰批李進勇是東廠廠公

2019-06-05 19:51聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨立委費鴻泰今在臉書批，民進黨縱容李進勇擅自修改中選會規則 ，此作法完全破壞民主體制，「這位東廠廠公真是當之無愧」。

費鴻泰認為，李進勇的上任做到兩件事：第一是把中選會東廠化，第二是把中選會主委傀儡化。他敬告蔡政府，「我們不是暴民，這是一個民主的國家，請不要濫用警察的公權力。」前幾天民進黨在立法院強行渡關山，不惜破壞民主體制，讓前雲林縣長李進勇擔任中選會主委。李進勇果然也沒讓民進黨失望，「很有效率」的獻策，提出「公投大選脫鉤」，這位東廠廠公真是當之無愧。

費鴻泰指出，李進勇前天上任，談及公投是否併明年總統大選？他表示除選務改進外，也希望從源頭減量。行政院所提公投法修正草案，讓大選和公投從「應」一同舉辦，改為「得」併辦，就是希望給選務部門空間。此外，他還說，未來將訂出一個標準，「一定數量內的公投」才能夠併大選舉行。

費鴻泰說，去年縣市長議員九合一大選，人民用選票換掉不會做事的民進黨。民進黨不檢討執政失敗，還認為是因為「公投綁大選」才會輸掉選舉，並且更硬讓李進勇進中選會更改規則。這種不會反省，只會怪制度、怪民眾、怪別人的糟糕政黨，「我們還要再讓民進黨繼續執政嗎？」

國民黨立委費鴻泰(右四)。圖／國民黨立委費鴻泰提供
國民黨立委費鴻泰(右四)。圖／國民黨立委費鴻泰提供
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民進黨李進勇公投
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