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將與台斷交？索羅門外交部長：100天內決定

索羅門群島外長：100天內決定是否與台灣斷交

2019-06-05 18:52聯合報 記者鄭媁╱即時報導

索羅門群島外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）。圖／取自索羅門時報
索羅門群島外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）。圖／取自索羅門時報
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我國友邦之一的索羅門群島邦交現警訊。根據索羅門時報報導指出，索羅門群島外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）表示，將在接下來的100天內，決定是否將外交承認從台灣轉向中國大陸。

索羅門群島新任總理蘇嘉瓦瑞日前受訪時透露，中國目前正積極「挖角」索羅門群島，且蘇嘉瓦瑞也表示「正在考慮」和中國建交。

馬瑞雷指出，這是一項有關主權的決定，政府十分關注，目前不會對於處理台灣和中國關係而感到壓力，不過他表示，政府正在全面評估，以便其核心成員及內閣能充分了解此事。政府在接下來的100天內，將給出答案。

但該報導也指出，索國的計畫部長、也是索國前總理何瑞朗則說，他贊成與台灣繼續維持外交關係，他說，就個人而言，他認為維繫與已經熟悉的友邦人民的關係，就索國長期利益而言，是較好的選擇，他說，但任何決定都需要十分審慎，並且明瞭此刻的地緣政治氣候。

我外交部評估認為，我與索羅門群島外交關係，在該國歷屆國會大選前後經常成為公開討論的議題之一。此次選舉仍是以聯盟形式共組政府，並無單一政黨掌握絕對多數席次，為了考量部分執政聯盟成員的意見，蘇嘉瓦瑞會做出相關談話，並與大家相互協調，此為民主制度的運作常態。

外交部隨後透過推特發文，並附上我國海軍軍艦抵達索羅門，民眾揮舞台灣國旗迎接的照片，馬瑞雷和我國駐索羅門大使羅添宏登上我國軍艦留影，澄清台灣跟索羅門群島的外交關係穩固。

索羅門外交部軍艦
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