卓榮泰：政府要持續強化資訊戰的能量

2019-06-05 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨今天中常會邀請國立台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋以「資訊戰」為題進行專案報告，民進黨主席卓榮泰表示，面對新型態的威脅，政府要持續強化資訊戰的能量，建立全面的防衛機制，國人也要培養多方查證的習慣及獨立的思考模式，讓不實的訊息不再散播，鞏固我們的民主政治。

民進黨發言人李明俐會後轉述卓榮泰於會中裁示指出，資訊戰是網路時代的新型態戰爭，愈來愈多的研究顯示出，特定外國勢力系統性地操作假訊息、帶風向，試圖影響公共輿論，或介入選舉，已經是實際發生的情形。

卓榮泰說，根據瑞典哥登堡大學，涵蓋將近200個國家研究分析發現，2018年遭受外國假資訊攻擊程度，台灣是全球最嚴重的國家之一。面對新型態的威脅，政府要持續強化資訊戰的能量，建立全面的防衛機制，國人也要培養多方查證的習慣及獨立的思考模式，讓不實的訊息不再散播，鞏固我們的民主政治。

卓榮泰表示，今天的專案報告特別剖析中國網軍的操作模式，內容特別提到宗教勢力的介入，這個相當嚴重，中常委也特別指出政府要在這方面下多一點心思去做防範，期盼能夠提高全體社會及國人的警覺心，讓我們可以知己知彼，發展出更完備的民主防禦機制，避免有心人士及外國勢力假藉民主破壞民主。民主是爭取而來，必須持續捍衛，民進黨會與人民站在一起，確保台灣的自由民主。