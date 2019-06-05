「麥克風關了嗎」 蔣萬安李彥秀合拍立院驚悚片

2019-06-05 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委李彥秀與蔣萬安拍立院驚悚片。圖／翻攝李彥秀臉書 分享 facebook

國民黨立委李彥秀在臉書上表示，最近各種強檔大片上映，先是超級英雄片，接著又有怪獸電影。而她跟黨內立委蔣萬安也一起合演的「立法院驚悚片」，炎炎夏日給大家帶來「超清涼」的感受。

蔣萬安日前因為在立法院委員會忘記關麥克風，失言說出韓粉比較不理性，引發外界熱議。但蔣萬安似乎不受影響，接受李彥秀邀請拍片，以「麥克風驚魂夜」為主題，讓大家感受蔣萬安被這句話騷擾的各種樂趣。

李彥秀表示，除了自己很有戲胞外，她也發現蔣萬安超會演，兩人準備「報名明年奧斯卡」。