曾罷工5次、臥軌2次 時力提名林佳瑋參選立委

2019-06-05 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量今天舉行記者會宣布第二波立委提名人選，由桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋代表參選桃園市第三選區（中壢區）立委，迎戰國民黨市議員魯明哲與民進黨市議員彭俊豪。林佳瑋說，過去長年投入爭取勞權運動，未來也將持續為勞工發聲。

時代力量黨主席邱顯智表示，他與林佳瑋因關廠工人案擔任其辯護律師而結識，林佳瑋當年才20幾歲，毅然而然地承擔責任，讓他非常震驚。邱顯智也肯定林佳瑋在爭取勞權上的表現，「時力最重要的價值是主權、婚姻平權、勞權，林佳瑋確實符合目標，因此在提名小組、決策委員會，都是無異議通過，盼推出真正代表勞工心聲、堅定與勞工站在一起的候選人。」

林佳瑋表示，知道這次的參選以及2020年的選情，都是極其困難的挑戰，但還是希望4年後、8年後，台灣仍然是一個保障勞工人權的國家，是一個讓工人有權利投票罷工的國家，是一個還能夠投票的國家，因此決定投入立委選戰。

「我不是政二代，沒有地方派系的糾結，這十年來始終與桃園和全國基層勞工站在一起。」罷工過5次、臥軌過2次的林佳瑋說，很多人批評罷工是激進的抗爭行動，但事實是工會力量不足而資方影響力巨大，在兩者及不對等的關係下，勞工才不得不以罷工手段表達抗議。如同台灣當前的處境，每當面對中國的強力打壓，當有人更加堅決捍衛主權時，也會有人認為這樣過於強硬，但即便如此仍應挺身而出、保護我們的國家。