李遠哲推蔡英文不連任有人「被連署」 台派團體提四呼籲

2019-06-05 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



2016年總統大選最後關鍵時刻，中研院前院長李遠哲（左）為蔡英文助選。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中研院前院長李遠哲等人昨天發起一項連署，後來引發不少爭議，傳出有人「被連署」的狀況。北美洲台灣人教授協會稍早發表聲明，提出四項呼籲，呼籲海外台灣人團體不要涉入民進黨初選、民進黨中央應承擔責任、海外台灣人彼此尊重，給予台派政府最大支持，並認清中國對台派分化的企圖。

北美洲台灣人教授協會指出，每個人依候選人的不同特質，會有不同的喜好，台美人團體之中也有各種精湛的分析與看法，顯現台美人的多元與開放。但以團體之名支持特定候選人，會產生代表性問題，對不被該社團支持的候選人不公，已有不少台僑領袖在不知情或得到片面資訊的情況下加入連署。

北美洲台灣人教授協會表示，民進黨中央承擔責任，勿讓初選紛爭的後遺症由候選人來承擔。挑戰同黨現任總統連任，即使在美國也是極敏感的政治遊戲。若無公平可行的初選辦法，必然引起紛爭。做為規則制定者與裁判者的民進黨中央，實在應該先行規劃出一個合理的初選辦法；出現狀況後，也應盡力化解雙方角力，以免損害兩位候選人美好的形象，兩敗俱傷。如前所述，兩位候選人都是一時之選，他們的能力與捍衛台灣的決心不容置疑，都能夠帶領國人創造一個光明的台灣前途。

北美洲台灣人教授協會也說，海外台灣人多方接觸資訊並加以審慎的判斷。海外的台灣人一向關心台灣的政治發展，在獨立建國的大方向下有各樣不同的主張與路線，應彼此尊重，也給予台派政府最大的支持。同時，認清中國對台派分化的企圖。如眾所知，曾經有不友善國家屢屢透過媒體與社群網路，散佈不實言論與新聞，影響選舉，已讓俱有強大民主基礎的英、美社會蒙上陰影。對台無所不用其極的中國，會不思利用類似的伎倆來分化台派力量，致使親痛仇快？我們能不警惕嗎？