演講談市政效率 柯文哲被問大巨蛋延宕這麼回答

2019-06-05 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今出席中華民國工商協進會理監事聯席會議進行演講，大談市政管理效率與節約，協進會成員因而詢問柯「為何大巨蛋被拖4年」；柯文哲則稱，他其實在想，如果可以，6萬人能上線就上線，以後要怎麼改在想想看。

柯文哲表示，大巨蛋是典型的歷史共業，現在大巨蛋已差不多，只剩一項問題還沒解決，因大巨蛋位於國父紀念館旁而被限制高度只能60公尺，導致棒球主場館在地下10.5公尺，疏散不像平面場館容易，很難設計。

柯文哲說，大巨蛋最後要解套，得犧牲掉國父紀念館北邊停車場，利用忠孝東路地下的80公尺通道讓人潮從大巨蛋疏散到停車場，這也是選後他希望蔡英文總統幫忙解決的部分。

柯也說，他後來發現國內太多意識形態，要是他，一定不會理會限高60公尺，像之前中正紀念堂的限高，一旁的社區有海砂屋要都更時就被他拿掉了，反觀「當年蓋大巨蛋時，限高規範怎麼沒人敢去打壞」，若當年他當市長就不理會，可是以前的市長都是黨國教育的好寶寶。

柯表示，大巨蛋目前難在疏散設計怎麼做都不對，他其實在想，如果可以，6萬人能上線就上線，以後要怎麼改在想想看；他認為一開始營運不要這麼多人，先上線再講；另外，若商場可以變成商辦營業，活動人數也可以下降，藉此減少公安壓力。

而柯文哲離去前受訪則說，大巨蛋人數少公安壓力就能減低；大巨蛋是台灣少有的大型公共建築物，在法律上很多都沒定義清楚，因此有環評人數、容留人數、避難人數，現在碰上問題是環評人數6萬、避難人數14萬，請問容留人數要多少？法律寫得很模糊，變成有太多空間而造成行政困擾；但原則上，人越少越容易通過相關審查，反之則越難。