認為美國會百分百支持台灣？卜睿哲：那些台灣人需要三思

2019-06-05 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美國布魯金斯研究院東北亞研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）今天表示，雖然部分的美國政府非常支持台灣，但也有不支持的人，台灣有人認為美國會百分之百支持台灣，「他們需要再想想」，不能說美國開了沒有條件支持台灣的空頭支票，台灣必須要謹慎思考自己在美國和中國之間的利益。

台北論壇基金會今天舉辦卜睿哲演講活動，主題為「川普政府對台政策面面觀」，由台北論壇基金會董事長蘇起主持，前副總統呂秀蓮、台積電創辦人張忠謀、外交部前部長程建人等出席活動。

呂秀蓮在提問時間時表示，國民黨總統初選參選人郭台銘日前拜訪華府，還戴著有國旗的帽子，問卜睿哲對此事的看法，卜睿哲沒有做太多回應，並表示台灣人民明年1月11日投票時，要謹慎思考台灣的基本利益是什麼，什麼政策是最好、最有利的，哪位候選人是他們認為最適合的，很多因素都要考量。

卜睿哲回應另一題提問時也說，2020年也許會出現國民黨的總統，但也有很多的可能性，「這就是台灣讓人驚訝的民主活力」，任何可能性都會出現，他也說不過如果2020年真的選出了親中或是國民黨的總統，那北京又該如何反應？北京會減少在台灣周邊的軍事行動嗎？如果真的是這樣，那就證實了過去這段時間的動作都是政治目的。