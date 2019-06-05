工商協進會問答 柯文哲談一例一休：政府管太多

2019-06-05 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天受邀出席中華民國工商協進會理監事聯席會議演講，並與協進會成員進行問答。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天受邀出席中華民國工商協進會理監事聯席會議演講，在與協進會成員進行問答時，被問到對一例一休、所得稅的看法；柯則表示，他覺得一例一休是政府「當年管太多」，而所得稅則要想好國家政策方向，「不可以繳陽春麵的錢說要吃牛肉麵」。

政府發布一例一休後，先3個月宣導3個月輔導，然後又給3個月叫再輔導期，最後又稱既然要修法就別實施了，所以從發布到修法，似乎從未實現執行；這就是政府不會比業界了解市場的典型案例，政府是服務企業，讓企業與個人可以更有效率運作，「政府千萬不要管太多」。

柯文哲說，一例一休如果重來一遍，可規定每周上班40個小時，每月最多加班幾小時，每隔幾天一定要休一次就好，剩下給勞資契約去解決就好。

柯表示，民主跟民粹是一線之隔，很多事情不是想怎樣就怎樣，航空從業人員罷工「這個可以嗎？」當然若問他一例一休，他覺得「當年管太多」、「管太多了」，政治原則只有4個字「簡政輕稅」，規則與管理越簡單越好，最好的管理就是不用管理，另一個就是勞資協議，所以不用管太多。

至於所得稅，柯文哲說，有人曾要他一句話談健保，他反問「健保是社會福利或社會保險？」社會保險不用繳太多，但社會福利如北歐國家，稅就不能那麼低；所以國家要想清楚政策方向，這個國家很大的問題就是「鬼扯」，「不可以繳陽春麵的錢說要吃牛肉麵」。

柯文哲舉例說，市府公宅政策最近修正，北市公宅蓋太好了，蓋出來每個房租都要1萬多元，真的有人租不起，「不能繳4000元說要住1萬元的房子，哪有這回事，我應該要蓋一些4000元可以租出去的房子」，政府還是要實事求是。