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國民黨初選競逐
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沒賣出一張票 陳彥博1人包場：努力瞬間瓦解淚流

卓榮泰：大家要對民進黨民主機制有信心

2019-06-05 14:50聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

民進黨周六將舉行總統黨內初選電視政見會，獨派大老辜寬敏卻表達要蔡英文總統「當國母」，讓年輕的賴清德繼承。

黨主席卓榮泰中常會前表示，個人有表達自己意願的自由，但他以中央黨部立場，希望大家給黨最大空間，卓榮泰拜託全體國人同胞，能對民進黨有信心、對民主機制有基本信心，就不要有干擾民主機制運作的行為。

民進黨周六將舉行總統初選電視政見會。黨主席卓榮泰中常會前表示，個人有表達自己意願...
民進黨周六將舉行總統初選電視政見會。黨主席卓榮泰中常會前表示，個人有表達自己意願的自由，但他以中央黨部立場，希望大家給黨最大空間。記者曾吉松／攝影
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民進黨黨主席卓榮泰拜託全體國人同胞，能對民進黨有信心、對民主機制有基本信心，就不...
民進黨黨主席卓榮泰拜託全體國人同胞，能對民進黨有信心、對民主機制有基本信心，就不要有干擾民主機制運作的行為。記者曾吉松／攝影
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民進黨卓榮泰中常會
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