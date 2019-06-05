卜睿哲：美政府內部分歧 對台政策像精神分裂

2019-06-05 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美國布魯金斯研究院東北亞研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）今天談美台關係時表示，川普政府上台之後，美台之間在安全防禦和外交上的合作提升，但在經貿上卻卡關，這使他認為，美國政府經貿和外交部門間的官僚鬥爭，政府的分歧使得正常的政策決策過程已經被破壞，讓美國對台的安全與貿易政策缺乏有效的調和過程，「我們對待台灣的政策像精神分裂」

台北論壇基金會今天舉辦卜睿哲演講活動，主題為「川普政府對台政策面面觀」，台北論壇基金會董事長蘇起主持，前副總統呂秀蓮、台積電創辦人張忠謀、外交部前部長程建人等出席活動。

卜睿哲說，美國對台灣關係有正面，也有負面，正向的是在防禦部分，美國政府正尋求和台灣之間更深且廣的安全防禦關係，美國國防部最近的戰略報告也清楚指出台灣的在地理位置上的重要性，並表示美國正努力和台灣建立更堅實的夥伴關係，除了防禦，國務院藉由和台灣外交部、國安會、總統之間的合作，在美台灣關係之間有更多互動交流，近一兩年也有美國官員訪問台灣，美國國會也給台灣堅強支持。

卜睿哲說，造成美國政府這樣政策分裂的部分原因，是美國貿易和外交安全部門之間的官僚鬥爭，雖然這對美國政府來說不是新聞，但川普政府的分歧更加嚴重，正常的政策決策過程被破壞，使得美國對台的安全與貿易政策缺乏有效的調和過程，讓他覺得「我們對待台灣的政策像精神分裂」。

卜睿哲說，美國國防部相信台灣是戰略資產，但和台灣的經濟談判卡關是沒有道理的，他認為美台應努力協商讓雙方經貿關係更深且廣地發展，不論從哪裡開始談起，形式與主軸由雙邊政府決定，這也符合美台利益，即便美國貿易代表署認為台灣沒兌現牛肉和豬肉的承諾，但若以戰略價值為前提，那些問題都能透過協商談判解決。