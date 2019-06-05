親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
公投脫鉤大選？
紙容器回收困難
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會
挑戰！十年有成

沒賣出一張票 台灣之光陳彥博1人包場：好不甘心

卜睿哲：美政府內部分歧 對台政策像精神分裂

2019-06-05 14:34聯合報 記者徐偉真╱即時報導

美國布魯金斯研究院東北亞研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）今天談美台關係時表示，川普政府上台之後，美台之間在安全防禦和外交上的合作提升，但在經貿上卻卡關，這使他認為，美國政府經貿和外交部門間的官僚鬥爭，政府的分歧使得正常的政策決策過程已經被破壞，讓美國對台的安全與貿易政策缺乏有效的調和過程，「我們對待台灣的政策像精神分裂」

台北論壇基金會今天舉辦卜睿哲演講活動，主題為「川普政府對台政策面面觀」，台北論壇基金會董事長蘇起主持，前副總統呂秀蓮、台積電創辦人張忠謀、外交部前部長程建人等出席活動。

卜睿哲說，美國對台灣關係有正面，也有負面，正向的是在防禦部分，美國政府正尋求和台灣之間更深且廣的安全防禦關係，美國國防部最近的戰略報告也清楚指出台灣的在地理位置上的重要性，並表示美國正努力和台灣建立更堅實的夥伴關係，除了防禦，國務院藉由和台灣外交部、國安會、總統之間的合作，在美台灣關係之間有更多互動交流，近一兩年也有美國官員訪問台灣，美國國會也給台灣堅強支持。

卜睿哲說，造成美國政府這樣政策分裂的部分原因，是美國貿易和外交安全部門之間的官僚鬥爭，雖然這對美國政府來說不是新聞，但川普政府的分歧更加嚴重，正常的政策決策過程被破壞，使得美國對台的安全與貿易政策缺乏有效的調和過程，讓他覺得「我們對待台灣的政策像精神分裂」。

卜睿哲說，美國國防部相信台灣是戰略資產，但和台灣的經濟談判卡關是沒有道理的，他認為美台應努力協商讓雙方經貿關係更深且廣地發展，不論從哪裡開始談起，形式與主軸由雙邊政府決定，這也符合美台利益，即便美國貿易代表署認為台灣沒兌現牛肉和豬肉的承諾，但若以戰略價值為前提，那些問題都能透過協商談判解決。

卜睿哲說，川普是另一個台灣需要了解美國政策對台影響的因素，川普「獨特而搖擺不定的方式（unique and vacillating）」影響對台政策，這是另一個負面因素，例如川普之前和蔡英文通電話，顯示美台關係似乎正向發展，但川普9天後透露他「只想把台灣當成貿易和朝鮮問題上對中談判籌碼」，卜睿哲說，川普在電話中一定沒有和蔡英文那樣說。

美國布魯金斯研究院東北亞研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）。記者徐偉...
美國布魯金斯研究院東北亞研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）。記者徐偉真/攝影
分享

川普卜睿哲外交部
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

蔡總統最近到處走廟拜神 蔡正元指：她拜錯神了吧？

2019-06-05 14:04

名嘴爆料韓國瑜遭妻子拷問 李佳芬忍不住笑了

2019-06-05 14:04

大陸旅美作家陳破空：韓流是民粹主義的表現

2019-06-05 12:19

美國會百分百支持台灣？卜睿哲：那些台灣人需要三思

2019-06-05 15:11

國民黨台東立委黨內初選 參選人出動空拍機廣播宣傳

2019-06-05 15:07

工商協進會問答 柯文哲談一例一休：政府管太多

2019-06-05 15:07

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

美會無條件挺台灣？ 卜睿哲：要再想想

2019-06-05 14:29

藍委拜會李進勇會遭放鴿子 揚言下次突襲

2019-06-05 14:21

兩立委選區未同步 國民黨今僅公告屏第二選區初選作業

2019-06-05 14:04

影／柯文哲會工商協進會 朱立倫接力登場

2019-06-05 13:51

接連邀韓國瑜、柯文哲演講 工商協進會：兩人各有才華

2019-06-05 13:51

國民黨嘉義縣海區立委初選 王啟澧林江釧登記兩強相爭

2019-06-05 12:21

初選爭議落幕 林郁方代表國民黨再戰中正萬華立委

2019-06-05 12:10

朱立倫：蔡英文什麼都沒做 只會辣台妹民調就上升

2019-06-05 12:04

宋瑋莉贏國黨立委初選 3對手高舉雙手支持喊大團結

2019-06-05 11:32

中央卡高雄登革熱預算？ 陳時中：公務預算給全國最多

2019-06-05 11:30

徐永明：兩岸一家親養套殺 柯文哲屈膝趴地令人失望

2019-06-05 10:52

王浩宇收到韓粉恐嚇信 網友眼尖：字跡和黃捷收到的一樣

2019-06-05 10:46

國民黨基隆市立委初選公布民調 前議長宋瑋莉勝出

2019-06-05 10:46

影／15起登革熱全在高雄 蘇貞昌要韓國瑜多加油

2019-06-05 10:27

國民黨基隆立委初選民調公布搞烏龍 三缺一

2019-06-05 10:15

電玩風宣傳政績！政院變戰鬥機轟黨產 網友：可惡，想玩

2019-06-05 08:55

醒獅團寫中華台北 蘇揆火大：不要再請這種的

2019-06-05 00:02

「烏魚子大王」蔡義柏 退國民黨拚嘉縣立委

2019-06-04 23:56

吳敦義登陸被駁 非府告知 藍批不尊重

2019-06-04 23:51

新北三重藍委選情艱困 基層拱徵召蔡明堂

2019-06-04 23:37

花蓮縣買宣傳案 三官員被彈劾

2019-06-04 23:32

「內政部」不許吳敦義登陸？ 國民黨痛批輕蔑視法無物

2019-06-04 19:14

洪慈庸指退休軍公教花下一代錢 渡也：自甘為綠營打手

2019-06-04 18:04

蔡英文執政失敗 柯志恩：李遠哲這位kingmaker「居功厥偉」

2019-06-04 17:54

【重磅快評】籲小英知進退 李遠哲們把台獨金孫寵過頭

2019-06-04 17:46

監院11:0無異議通過 彈劾花蓮縣府「買新聞案」官員

2019-06-04 17:35

二修公投法 賴士葆：民進黨「坦克壓境」通過惡法

2019-06-04 16:44

藍委籲蔡英文注意新金融風暴 別只忙選舉內鬥

2019-06-04 16:11

影／痛批公投修法 呂秀蓮：民進黨打著民主背叛民主

2019-06-04 15:53

監委彈劾花蓮3官員 縣府：將依公懲會決議執行

2019-06-04 15:46

影╱蘇貞昌諷在野黨杯葛前瞻 林為洲：我反對的是軌道建設

2019-06-04 15:15

魏鳳和嗆「武統」 柯文哲：國防還是再加強一點

2019-06-04 15:06
看更多

熱門文章

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

2019-06-04 19:04

輸了100個便當有感 李俊毅：阻擋韓流沒有用

2019-06-04 15:41

時間生變！韓國瑜與五人小組明上午10點會面取消

2019-06-04 18:53

郭台銘怒指中時：最大隻假韓粉、最大黑郭總司令部

2019-06-05 12:00

主張與大選脫鉤 孫大千諷：公投已經不是民進黨最愛

2019-06-05 08:55

紙容器3利刃 狠斬回收路

2019-06-05 00:28

徐旭東一席話遭韓粉全面抵制？ 律師：etag要拔掉嗎？

2019-06-05 12:17

「這就是韓的與眾不同」 他提「三不一沒有」看韓國瑜造勢

2019-06-04 19:53

蔡正元爆凱道挺韓是妙天張羅 網友：尷尬的是國民黨

2019-06-04 18:43

醒獅團寫中華台北 蘇揆火大：不要再請這種的

2019-06-05 00:02

觀察站／國民黨網內互打 最壞兩結局

2019-06-05 00:21

獨派由愛生恨…他讓民進黨後宮劇超好看

2019-06-05 08:00

不畏李遠哲逼退 蔡英文「我會繼續完成我最後的任務」

2019-06-04 22:17

影╱恢復18%？ 韓國瑜：沒講過的話別塞我嘴巴

2019-06-04 16:12

郭董背後影武者？ 羅智強：真愛韓國瑜就放了馬英九

2019-06-05 09:46

瓊瑤丈夫平鑫濤病逝 享耆壽91歲

2019-06-04 17:20

列舉已完成的4件事 蔡英文：這樣才能獲得年輕人肯定

2019-06-05 09:23

【重磅快評】籲小英知進退 李遠哲們把台獨金孫寵過頭

2019-06-04 17:46

韓國瑜6月8日花蓮造勢 胡幼偉：等於逼全台韓粉強行軍表態

2019-06-04 19:46

317陳菊抱賴清德「三八兄弟，我沒挺你要挺誰？」

2019-06-05 00:44

紙容器氾濫 回收障礙重重

2019-06-05 00:26

洪慈庸指退休軍公教花下一代錢 渡也：自甘為綠營打手

2019-06-04 18:04

周末衝花蓮挺韓！ 3招讓你進得去、出得來

2019-06-05 09:00

林濁水：韓國瑜說不可失信但未主張恢復18趴 秀逗邏輯

2019-06-05 08:12

民進黨總統民調結果 龍介仙神預言：這個人會輸一點點

2019-06-05 12:19

【長知識】軍校「專科班」、「專修班」 有什麼區別？

2019-06-04 16:37

韓國瑜周六花蓮造勢「車票搶翻」？ 台鐵回應了

2019-06-05 12:12

賴清德談民調：不只綠營支持者 中間淺藍選民都支持我

2019-06-05 11:58

影／稱韓國瑜不用粉身碎骨 朱立倫：共同努力、勿自己人打自己人

2019-06-04 17:12

蔡英文執政失敗 柯志恩：李遠哲這位kingmaker「居功厥偉」

2019-06-04 17:54

觀念拚翻轉／環保杯三元折扣誰肯帶？超商咖啡疊出10萬棟台北101

2019-06-05 00:51

王浩宇收到韓粉恐嚇信 網友眼尖：字跡和黃捷收到的一樣

2019-06-05 10:46

國民黨基隆立委初選民調公布搞烏龍 三缺一

2019-06-05 10:15

國民黨基隆市立委初選公布民調 前議長宋瑋莉勝出

2019-06-05 10:46

「黨除了罵蔡 沒其他動作」朱立倫質疑：國民黨總戰略在哪？

2019-06-05 00:41

500萬準備好了？ 韓國瑜：明天再說

2019-06-04 16:29

陸官16日校慶已邀韓國瑜 高市府尚未回覆

2019-06-04 15:26

不滿被說夫人干政 韓國瑜：她忙著幫助弱勢

2019-06-04 16:24

影／痛批公投修法 呂秀蓮：民進黨打著民主背叛民主

2019-06-04 15:53

蔡英文承諾 高雄捷運延林園一定不跳票

2019-06-04 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top