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與銀髮族互動 郭台銘：若當選將打造幸福生活園區

2019-06-05 14:28聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

鴻海董事長郭台銘上午出席土城頂埔里慶端午活動，參加趣味競賽與銀髮族互動展現親和力，他致詞時說要效法新加坡的國民住宅政策，讓年輕人買得起房，如果當選總統要在土城頂埔里打造一個「幸福生活園區」做為示範。

鴻海董事長郭台銘（中）上午出席土城頂埔里慶端午活動，與銀髮族一同唱歌互動。記者王...
鴻海董事長郭台銘（中）上午出席土城頂埔里慶端午活動，與銀髮族一同唱歌互動。記者王騰毅／攝影
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鴻海董事長郭台銘（左一）上午出席土城頂埔里慶端午活動，他說如果當選總統要在土城頂...
鴻海董事長郭台銘（左一）上午出席土城頂埔里慶端午活動，他說如果當選總統要在土城頂埔里打造一個「幸福生活園區」。記者王騰毅／攝影
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鴻海董事長郭台銘上午出席土城頂埔里慶端午活動，當地里長送上一串粽子祝他「包中」。...
鴻海董事長郭台銘上午出席土城頂埔里慶端午活動，當地里長送上一串粽子祝他「包中」。記者王騰毅／攝影
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鴻海董事長郭台銘上午出席土城頂埔里慶端午活動，參與陸上龍舟趣味競賽模樣逗趣。記者...
鴻海董事長郭台銘上午出席土城頂埔里慶端午活動，參與陸上龍舟趣味競賽模樣逗趣。記者王騰毅／攝影
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鴻海董事長郭台銘（中）上午出席土城頂埔里慶端午活動，與銀髮族一同唱歌互動。記者王...
鴻海董事長郭台銘（中）上午出席土城頂埔里慶端午活動，與銀髮族一同唱歌互動。記者王騰毅／攝影
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埔里郭台銘銀髮族
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