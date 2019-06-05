名嘴爆料韓國瑜遭妻子拷問 李佳芬忍不住笑了

2019-06-05 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



韓國瑜夫婦最近遭爆料纏身，立委許淑華特定去探望，三人露出開心的笑容還完起自拍。圖／立委許淑華提供 分享 facebook

高雄市長韓國瑜最近飽受爆料、緋聞纏身，夫人李佳芬也相當無奈。立委許淑華返回台灣立刻去探望韓國瑜夫婦，看到神力女超人來探訪，韓國瑜、李佳芬終於忘卻紛擾，露出開心笑容，還和許淑華玩起自拍。

李佳芬說，其實抹黑從選舉以來一直不斷，但對她沒什麼影響，只覺得這些名嘴好會掰，但聽到吳子嘉說她拷問韓國瑜，還是讓她忍不住笑了。

許淑華說，韓家EQ很高，待人處事也都很有禮貌。但這段時間抹黑傳聞很多，6月1日韓國瑜台北造勢，她因為在大陸趕不回來，回台後立刻到高雄探望韓國瑜市長和佳芬姐，表達支持。

她說，韓國瑜夫婦對於這段期間爆料外遇、私生女，其實不受影響，李佳芬也很少對外談論。許淑華說，因為李佳芬對選舉以來的抹黑、謠言早就習慣，對這些事情都是一笑置之，或者是得饒人處且擾人。不過，吳子嘉爆料外遇、私生女，實在太離譜，因此，她支持韓國瑜以法律捍衛清白。

李佳芬說，但她聽到吳子嘉說，韓國瑜因為私生女遭她當面拷問，她忍不住笑了。覺得吳子嘉竟連他夫妻兩做什麼都能扯，實在太離譜。

許淑華說，李佳芬大多從事公益、關懷弱勢，對於韓國瑜和公務很少過問。不過，她看到這次韓國瑜又瘦了不少，顯見議會質詢和抹黑攻擊，對韓國瑜也造成不少壓力，因此，也請佳芬要多給韓國瑜補一補。