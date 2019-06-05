蔡總統最近到處走廟拜神 蔡正元指：她拜錯神了吧？

2019-06-05 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



總統蔡英文昨天在總統府祕書長陳菊，行政院副院長陳其邁及內政部長徐國勇，立委林岱樺等人陪同赴林園區三元殿參拜。記者王昭月／攝影 分享 facebook

總統蔡英文拚民進黨總統初選，頻頻下鄉到各地宮廟參拜，前立委蔡正元指蔡英文最近到處走廟拜神，但拜的神通通是中國神，這些神也都是中國人，蔡英文自認為不是中國人，還自認為是「南島民族」，出訪南太平洋時，還宣稱是「尋親之旅」，蔡英文拜錯神了吧？

蔡正元指出，世界上根本沒有「南島民族」，只有「南島語系」，講南島語系語言的人群，不一定是同一民族，就像講「漢藏語系」的人群不一定是同一民族。台灣島各原住民族講的是「南島語系」的語言，但很難跟其他南太平洋的民族，視為同一民族。蔡英文為了搞台獨，把血緣近親的中國人當外族，再半路認老爸，把虛擬的「南島民族」當近親。不過選舉到了，蔡英文心慌慌，只好到處拜中國神，蔡英文這時才想到跟中國人拉拉關係，問題是，這些中國人的神明知道蔡英文假惺惺來拜，可能會很生氣喔！

網友熱烈討論這個話題，有人認為蔡正元得太精闢幽默，台灣有些基督徒也不是外國人，但是他們心中承認就會是信仰，蔡總統到處拜，心中有沒有承認這些古聖先靈，確實是個大問號；有人認為蔡英文是時抱神腳，有拜有保庇啦，反正她心中沒有鬼沒有神，拜什麼都ㄧ樣啦。

不過，也有網友認真討論南島民族，認為學理上是存在的，或許在討論蔡總統屬於什麼民族之前，要先界定什麼是民族，血緣如何定義。如果只是要探討是基因，可以參考祭孔的生物數學理論。並且，蔡英文總統的排灣族血統甚至是在曾祖母就可以被確認。如果不界定民族，只看血緣，根據生物學和語言學的證據，目前多數的學者皆承認台灣是南島語族的原鄉，也就是台灣南島語族和太平洋上的南島語族是有血緣關係的。