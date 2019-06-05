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影／柯文哲會工商協進會 朱立倫接力登場

2019-06-05 13:51聯合報 記者張語羚╱即時報導

工商協進會繼邀請高雄市長韓國瑜演講後，今天再度請到台北市長柯文哲，工商協進會理事長林伯豐表示，佩服柯文哲的言情，因此今天邀請柯來演講，下回將會請新北市長朱立倫蒞臨演講。

林伯豐今年於第25屆第5次理監事聯席會議前受訪表示，韓國瑜、柯文哲各有各的優點，下次也會請朱立倫來演講，工商協進會樂於聽各方面的意見，不過政府施政一定要有程序。

台北市長柯文哲昨天應中華民國工商協進會邀請在第25屆第5次理監事聯席會議以「光榮...
台北市長柯文哲昨天應中華民國工商協進會邀請在第25屆第5次理監事聯席會議以「光榮城市」進行專題演講。記者黃義書／攝影
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