影／柯文哲會工商協進會 朱立倫接力登場

2019-06-05 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



工商協進會繼邀請高雄市長韓國瑜演講後，今天再度請到台北市長柯文哲，工商協進會理事長林伯豐表示，佩服柯文哲的言情，因此今天邀請柯來演講，下回將會請新北市長朱立倫蒞臨演講。

林伯豐今年於第25屆第5次理監事聯席會議前受訪表示，韓國瑜、柯文哲各有各的優點，下次也會請朱立倫來演講，工商協進會樂於聽各方面的意見，不過政府施政一定要有程序。