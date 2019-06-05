接連邀韓國瑜、柯文哲演講 工商協進會：兩人各有才華

2019-06-05 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



2020總統大選備受關注，中華民國工商協進會今天中午舉辦第25屆第5次理監事聯席會議，還邀台北市長柯文哲演講「光榮城市」，由於協進會上次會議才邀高雄市長韓國瑜演講，外界也好奇協進會看好誰；對此，協進會理事長林伯豐受訪表示，兩人各有優點、才華。

針對協進會接連邀請韓、柯參加協進會活動演講示好，林伯豐表示，柯市長跟韓市長是北高主要城市的市長，兩人各有優點、才華，特別柯還是台大醫院的教授、名醫，今天邀請柯來演講也令人期待，若柯有什麼指示，協進會都會配合柯，協助柯推動市政，或者柯將來更上一層樓，需要協進會協助，「我們也願意」。

有關柯文哲施政，林伯豐則表示，施政都有一定的程序，柯目前為止的施政包含拆遷北門、建公宅等都有成績可陳述，很感謝柯今天撥時間參加。

林伯豐也說，下一輪會議還會邀請新北市前市長朱立倫來參加，與成員交流意見；協進會是很多元的，理監事代表的企業也多，對GDP影響也大，聆聽總統候（參）選人的說法，「我們認為是正確的安排」。

至於是否邀請民進黨2020總統人選的蔡英文總統及前行政院長賴清德，林伯豐則說，現在蔡與賴兩人各說各話，還在努力中，協進會將靜觀兩人的看法。