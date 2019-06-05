國民黨嘉義縣海區立委初選 王啟澧林江釧登記兩強相爭

2019-06-05 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國民黨嘉義縣海區立委初選登記今天下午截止，縣黨部前主委王啓澧議員、中央委員兼文傳會副主委林江釧，近中午各自輕車簡從到黨部低調登記，各繳交百萬元登記費，王啟澧主張依黨員投票占3成，民調7成比例；林江釧主張全民調產生，雙方意見不一； 黨部主委蔡明顯說，明天起到12日協調期，由黨部選監小組展開協調。

王啟澧說，他將秉持為鄉親攏「看ㄟ到、找ㄟ到」，為鄉親服務拚到底精神，爭取海區立委提名，他批民進黨執政成績差，嘉縣近20年來一人一黨主政，經濟困頓，他主張革新改變嘉義，創造美好未來，請鄉親接到電話民調支持他。

成大畢業王啟澧，出身政治世家，父親王東一曾任水上鄉長及國代，母親陳阿燦曾任水上鄉婦女會理事長，勤跑基層，問政形象好，他曾任水上鄉公所秘書、縣府計畫室主任，第15、16屆水上鄉長、縣黨部主委，第18屆議員，本屆再以7407票成功連任。

中央委員兼文傳會副主委林江釧，本屆獲提名首次參選海區立委選舉，以6萬多票落選，留美資管碩士的他，曾任行政院政務顧問、立委翁重鈞國會辦公室主任等要職，林江釧父親是東石鄉前鄉長林純金，叔叔林水樹是嘉義區漁會榮譽理事長。