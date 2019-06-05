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賴清德參拜蘆洲湧蓮寺 前藍營立委陳宏昌公開相挺

2019-06-05 12:22聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

民進黨黨內總統初選民調在即，行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他治理的能力絕對比台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜還要好，是民進黨黨內最具有實力和能力打敗國民黨候選人的人，希望故鄉新北市的鄉親能夠在關鍵時刻支持他，讓他代表民進黨守護台灣主權和民主。

賴清德在前國民黨立委、湧蓮寺主任委員陳宏昌和民進黨新北議員李余典、國民黨前新莊市長許炳崑的陪同下到湧蓮寺參拜觀音菩薩，除了祈求台灣風調雨順外，還能夠保佑能夠守住台灣的主權和民主。

陳宏昌表示，儘管他和賴清德不同黨派，但他非常尊敬賴清德，也與賴的關係友好，所以他支持賴清德出來參選，對此，賴清德表示， 他現在是一介平民，他出來參選，陳宏昌要公開支持他，不容易也需要很大的勇氣。

賴表示，這次來到湧蓮寺除了參拜觀音菩薩外，另一方面，是因為他在擔任台南市長時，台南曾發生過去50年來最大的地震，當時湧蓮寺情義相挺，捐助善款幫忙台南賑災，因此，這次也特地前來感謝主委、總幹事還有湧蓮寺的善男善女。

賴清德表示，以他過去擔任立法委員、台南市長跟行政院長的經歷，他治理的能力絕對比台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜還要好，目前民進黨黨內，他是最具有實力的候選人，他有能力打敗國民黨候選人。

賴也呼籲新北的鄉親父老，希望能在最關鍵的時刻能夠支持他，讓他能夠代表民進黨參選2020總統大選，同時輔選立法委員的選舉，他有信心在明年的選舉贏得勝利，守護台灣也維護台灣的民主。

行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的...
行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的候選人，希望鄉親能夠在關鍵時刻支持他，讓他代表民進黨守護台灣主權和民主。記者胡瑞玲／攝影
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行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的...
行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的候選人，希望鄉親能夠在關鍵時刻支持他，讓他代表民進黨守護台灣主權和民主。記者胡瑞玲／攝影
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行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的...
行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的候選人，希望鄉親能夠在關鍵時刻支持他，讓他代表民進黨守護台灣主權和民主。記者胡瑞玲／攝影
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行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的...
行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的候選人，希望鄉親能夠在關鍵時刻支持他，讓他代表民進黨守護台灣主權和民主。記者胡瑞玲／攝影
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行政院前賴清德（前）在前國民黨立委、湧蓮寺主任委員陳宏昌和民進黨新北議員李余典（...
行政院前賴清德（前）在前國民黨立委、湧蓮寺主任委員陳宏昌和民進黨新北議員李余典（右二）、國民黨前新莊市長許炳崑（右一）的陪同下到湧蓮寺參拜湧蓮寺。記者胡瑞玲／攝影
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行政院前賴清德（中）在前國民黨立委、湧蓮寺主任委員陳宏昌（右一）和民進黨新北議員...
行政院前賴清德（中）在前國民黨立委、湧蓮寺主任委員陳宏昌（右一）和民進黨新北議員李余典（左一）的陪同下到湧蓮寺參拜湧蓮寺。記者胡瑞玲／攝影
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行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的...
行政院前院長賴清德今早前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜並表示，他是民進黨黨內最具有實力的候選人，希望鄉親能夠在關鍵時刻支持他，讓他代表民進黨守護台灣主權和民主。記者胡瑞玲／攝影
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賴清德民進黨
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