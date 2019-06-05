大陸旅美作家陳破空：韓流是民粹主義的表現

2019-06-05 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



立法院院長蘇嘉全(右)今天接見「台灣民主人權參訪團」，中國旅美作家陳破空(右二)會後提到，台灣2020大選，恐怕中國會是一個重要因素。另外韓國瑜的「台灣安全、人民有錢」口號，他深表疑慮。記者／林麗玉攝影 分享 facebook

立法院院長蘇嘉全今天接見「台灣民主人權參訪團」，中國旅美作家陳破空會後接受媒體採訪時提到，他認為，台灣2020大選，恐怕中國會是一個重要因素。另外韓國瑜掀起的韓流，陳認為，韓風可能是民粹主義的表現，但他對韓國瑜的「台灣安全、人民有錢」口號，深表疑慮。

「台灣民主人權參訪團」一行人前天拜會蔡英文總統後，今天到立法院拜會立法院院長蘇嘉全，陳破空會面時向蘇院長提到，「希望民進黨明年選舉國會過半」。陳會後受訪表示，他不是選邊站，而是認為捍衛台灣主權民主，聲音比較強的還是蔡英文政府，他只是旁觀者。

陳也提到台灣2020大選，他認為，明年大選，中國恐怕會是一個重要因素，希望台灣2300萬人民能體認到這一點，尤其目前國際局勢，在美中全面對抗下，貿易戰、科技戰、到軍事對抗，將可能成為一戰、二戰、冷戰之後的新一波對抗，不管稱為新冷戰，或貿易戰、網路戰，都會造成世界分野，台灣作為民主體制國家，不管朝野哪個政黨，守護主權、守護民主，各政黨都應有一致立場。

對於高雄市長韓國瑜掀起的韓流，陳表示，韓風一方面可能是民粹主義的表現，他理解台灣人民對民生、內政不滿，還有軍公教階層也對年金改革不滿，導致民粹主義風潮。陳憂心，若韓流只是國內問題就罷，就擔心中共會趁機介入風潮，提供資金、人員等分化台灣。

陳表示，他也對韓國瑜提出的「台灣安全、人民有錢」口號深表疑慮。陳提到，台灣不是麻煩製造者，麻煩是中共製造，台灣也沒有製造安全問題，真正的麻煩製造來自北京，若台灣安全順從中國，將換不了安全，台灣安全應立足於國民鞏固、國防自主、及與歐美世界的結盟。

陳也說，人民發財不能寄望於對岸，看看香港回歸之後，香港經濟已經走下坡，反變成中共的洗錢中心。尤其中共在美中貿易戰下，已經呈現驚人敗象，包括外資撤出、大量工廠關閉，台灣更應進行產業調整才是。