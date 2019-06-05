韓國瑜周六花蓮造勢「車票搶翻」？ 台鐵回應了

2019-06-05 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜第二場大型造勢活動，周六於花蓮舉行，由於宣布時間太晚，適逢端午連假，火車老早被返鄉民眾訂光，出現一票難求狀況，甚至有韓粉要求台鐵加開加班車。對此台鐵局表示，韓國瑜要來花蓮的消息一出，並沒有反映在搶票狀況上，因為原本端午節車票在第一時間就被訂滿，若民眾有乘車需求，可以利用站票。

台鐵局說，韓國瑜周六到花蓮，目前並沒有搶票狀況，因為原本端午節車票在開賣第一時間搶票就被訂光，周四中午以後、周五中午以前尖峰時段車票已完售，周日收假日也全滿，跟韓國瑜至花蓮造勢無關。

台鐵局說，不管是周六造勢當天，還是隔天周日，若民眾有乘車需求，可以利用新自強號站票服務，每班限量120張，可於當天至售票窗口購買。

台鐵局也說，因為韓國瑜造勢的地點離火車站有點距離，需要其他交通工具接駁，推估遊覽車是最好的交通選擇，包車到定點比較方便。