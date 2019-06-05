朱立倫：蔡英文什麼都沒做 只會辣台妹民調就上升

2019-06-05 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫昨天與國民黨副主席曾永權、郝龍斌等人見面，提到基層焦慮「國民黨沒有2020選舉總戰略」，他今天表示，根據最近多次民調，相對國民黨的支持度正在下降，同時，蔡英文總統什麼都沒做，只是扮演辣台妹，用嗆辣的方式，就能讓民調上升，這是國民黨要注意的危機。

朱立倫指出，可能是很多支持者看到國民黨內主要的總統候選人有內訌，甚至是粉絲之間的互槓，才會讓支持度下降，罵蔡英文或批評執政黨是在野黨的天職，過程中若先黨內互打，將造成內傷與重傷，得利的將是民進黨。

朱立倫說，他的第二個戰略是，不能單靠執政黨犯錯，要讓大家看到國民黨的希望。

高雄市長韓國瑜上周六在凱道造勢衝人氣，國民黨立委王金平本周也要在高雄舉辦活動，朱立倫說，不要用酸言酸語或競爭心態來看待黨內同志的活動，彼此鼓勵加油，他也祝福王院長活動成功。

近日來韓國瑜、鴻海董事長郭台銘等人都提到軍公教年改的議題，朱立倫認為，信賴保護原則對任何政府來說非常重要，現階段的年改不斷降低成本（cost down），減法經濟將使市場受到影響，應回歸加法經濟的精神；例如新加坡政府將退撫基金的操作交給國際公司，平均獲利為台灣的5倍左右，台灣可以考量效法，放寬投資限制。