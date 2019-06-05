宋瑋莉贏國黨立委初選 3對手高舉雙手支持喊大團結

2019-06-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



國民黨基隆市立委初選結果今天公布，前議長宋瑋莉以32%支持率勝出，將代表國民黨出戰立委，其他3名黨內初選候選人議員藍敏煌、前議員韓良圻、市黨部主委黃希賢都表示，支持勝出的宋瑋莉，希望贏回基隆立委的席次，大家高舉雙手喊「團結一致，重返立院」。

國民黨基隆市立委初選共4人，市黨部主委黃希賢、議員宋瑋莉、藍敏煌和前議員韓良圻，採全民調提名，委託公信力、典通及艾普羅3家民調公司，在6月2至4日連續3天進行民調。

三家民調公司民調平均後，宋瑋莉支持率獲32%，藍敏煌21%，韓良圻24，黃希賢22%。由於上次市長初選民調搞烏龍，此次在公布之前，先請4名候選人進入會場，開閉門會議，先公布給4人看有無問題，進行防呆機制，4人對3家民調公司結果都沒有意見。

宋瑋莉獲勝後表示，初選已經結束，面對有執政優勢的現任立委蔡適應，做為挑戰者，她想這會是一場硬仗，但她有信心，只要國民黨團結，在2020定能替國民黨拿下這一席次的立委。