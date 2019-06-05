中央卡高雄登革熱預算？ 陳時中：公務預算給全國最多

2019-06-05 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



高雄市爆發登革熱疫情，截至目前為止已經發生15起本土登革熱案例，皆發生在高雄市，去年、前年1到6月同期，完全都沒有本土登革熱個案，如今登革熱疫情提前爆發，衛福部長陳時中表示「很擔心」，日前傳出高雄登革熱防治失守，與中央卡登革熱防治經費有關，對此，陳時中駁斥絕無此事，今年給予高雄市的登革熱防治經費是各縣市最高，達861萬元。

陳時中今天上午參與行政院食安辦、衛福部、環保署、農委會等跨部會記者會後，接受媒體訪問，被問及中央卡高雄登革熱防治經費一事，他強調「絕無此事」，陳時中表示，中央每年會針對高風險縣市，提撥公務預算給地方，但這屬於額外提供補助，防疫預算本來就在地方政府身上。

陳時中提出，去年新北市與台中市紛紛出現登革熱疫情，但過去這兩個縣市並非是高風險區域，因此去年並未提撥額外的公務預算協助防治，這兩個縣市都是以地方政府的預算協助改善登革熱疫情，中央近年皆有提撥公務預算的縣市，分別為台南市、高雄市、屏東縣，今年初提撥的公務預算，台南市為600多萬、屏東縣500多萬、高雄市800多萬，其中以高雄市為最多。

陳時中說，依照過往的經驗，登革熱防治應該在上個月開始啟動，包含噴藥、衛教等，但今年本土案例的發生時間比以往還早，過去兩年同期完全沒有本土案例，皆為境外移入，對於高雄市今年的登革熱疫情相當擔心。

不過，去年中央為了登革熱防治，啟動第二預備金提供高雄市等地做一登革熱防治，今年也會。疾管署昨也發新聞稿表示，目前高雄市額外申請的登革熱防治所需經費4635萬元，疾管署在高雄市已著手辦理動支第二預備金程序後，如仍確有需求，疾管署本於中央地方共同合作防疫，亦會循往例進行審查，給予必要之補助。

根據疾管署統計，截至目前國內累計15例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區14例，分別為鼎金里13例、鼎西里1例，以及前鎮區1例。

另有155例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南33例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。