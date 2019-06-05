15起登革熱全在高雄 蘇貞昌要韓國瑜多加油

2019-06-05 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。記者曹悅華／攝影 分享 facebook

台鐵今舉辦鐵路節慶祝大會，行政院長蘇貞昌進典禮會場前，接受媒體聯訪時表示，希望高雄市長韓國瑜要加油，今年15起本土性登革熱都在高雄，其中14個還是最近10天發生，另要鴻海董事長郭台銘少噴點口水，有那麼多錢多一點投資台灣，而非質疑蔡英文總統在國防、外交、貿易上的努力。

對於今早在臉書發文，蘇貞昌說，政府要把為人民做事的訊息報告，希望可以引起大家注意，所以用童年回憶引起注意。

至於他昨天提醒韓國瑜要注意高雄登革熱，蘇貞昌說，今年以來，15起本土性登革熱都在高雄，其中14個還是最近10天發生，可見疫情非常集中跟嚴重，要請韓國瑜特別注意跟加油，中央答應給高雄市專用補助款有800多萬，現在還用不到四分之一，請韓國瑜多加油，一定全力支持補助。

針對昨天看舞龍舞獅看到中華台北四個字，是否不開心？蘇貞昌說，他不是生氣，是嘆氣，台灣走不出去在奧運場合，被迫要用中華台北字樣已經很無奈，自己的國人在自己的國土，盡量用中華民國、台灣字樣，不要用在外交上、國際場合上不得已的名稱，希望大家注意，就不會被中國得逞。

就獨派開記者會批民進黨初選制度，蘇貞昌說，台灣好的就是自由民主，不會被坦克車壓過，所以大家都可以表達意見，這就是多少年努力，堅持守護台灣，不要被中國併吞，最大的道理所在。

至於郭台銘在臉書發文說，蔡英文為了美中貿易的國安會議是越開越沒有用，還提到蔡政府不要裝睡。蘇貞昌說，要選舉了比較多選舉話，郭沒參加國安會議怎麼知道國安會議怎麼開，要不是蔡英文總統領導非常努力，美國現在跟台灣關係才會大幅改善。

他說，連過去不清不楚北美事務協調委員會，都改為台灣美國事務委員會，可知蔡英文總統在國防外交貿易等各方面做了多少努力。再看中美貿易大戰，台商用腳投票，大舉回台投資，外商、外資都大大加碼，這都是大家一起努力成果，別給自己漏氣，希望郭台銘有那麼多錢多一點投資台灣，比噴口水好。