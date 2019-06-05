王浩宇收到韓粉恐嚇信 網友眼尖：字跡和黃捷收到的一樣

2019-06-05 10:46 聯合新聞網 綜合報導



王浩宇收到韓粉恐嚇信。 圖／我是中壢人 分享 facebook 桃園市議員王浩宇在臉書「我是中壢人」PO文表示，自己收到了傳說中的韓粉恐嚇信，證明了「韓粉真的比較沒理性」，也認為「越來越多人會醒來的！」，有眼尖的網友發現「這恐嚇信和黃捷收到的是同一款耶！」

王浩宇在臉書「我是中壢人」PO出了一張照片，寫道「剛剛，收到傳說中的韓粉恐嚇信，這證明了，韓粉真的比較沒理性，我相信，越來越多人會醒來的！」可以看到照片中的恐嚇信上用紅字寫著「我X你媽滴你太囂張了吧！高雄市關你屁事？殺你全家！外出小心噢，過不了6月4日，哈哈哈。」王浩宇也在文末下了註解「選總統難道不能被監督」、「侮辱台灣民主越來越誇張」。

網友看到也紛紛留言「直接對他不可氣，告下去再說」、「跟寄給黃捷議員的很類似」、「韓粉就這個素質吧」、但也有人認為「整天在自導自演，沒事情做了是嗎？」、「真心覺得，你是新上任市議員，你理應做的是先做好自己的本分，而不是靠打韓批韓的新聞來增加自己想要的知名度或名聲，會自食其果的...要批要打上面多的人比你更有權力跟力量的！」、「王浩宇團隊的筆跡」還有人注意到信封上的地址寫「中國台灣???? 呵呵!!! 紅軍上工了!」

5月初質詢高雄市長韓國瑜時翻白眼的高雄市女議員黃捷，也曾在臉書貼出1封以紅筆書寫的恐嚇信，寫道「翻白眼作秀博出位」，揚言「先姦後殺，外出小心啦」，署名「1450哈哈哈」，高雄警方主動介入調查，發現恐嚇信寄自香港。除了黃捷，還有另2名議員林智鴻、邱俊憲也同接到類似的恐嚇信。警方初步了解，3封信疑同1人所寫，正深入追查全案。