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陳菊：自由如空氣，只有窒息時才會察覺他的存在

2019-06-05 00:47聯合報 記者林敬殷╱即時報導

總統府秘書長陳菊在臉書發文表示，30年前，天安門廣場上千位青年、人民的生命，是爭取自由的印記，我們不捨、也不會忘記…。30年過去了，或許，有人試圖將事實掩蓋，但真相終究不會被摧毀。

陳菊說，上周促轉會公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，包含雷震先生、施明德先生和她等人終獲平反，在今天，她更深刻感受到，青春或生命雖都已難復還，但公道沒有任何一刻應該放棄爭取，這也才能建構社會和解的契機。

陳菊表示，民主，並非幾年一次的選舉，更是每天日常生活中擁有免於恐懼的自由。前些天，我陪同總統接見海外民運人士，再次回想起每一段民主化的過程，我們都很欣慰，台灣的世代還保留著不畏威權的叛逆。

但自由，如同空氣，只有窒息時，才會察覺他的存在，陳菊說。30年過去了，或許，有人試圖將事實掩蓋，但真相終究不會被摧毀。

以下是陳菊臉書全文：

30年前，天安門廣場上千位青年、人民的生命，是爭取自由的印記，我們不捨、也不會忘記…。

上週促轉會公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，包含雷震先生、施明德先生和我等人終獲平反，在今天，我更深刻感受到，青春或生命雖都已難復還，但公道沒有任何一刻應該放棄爭取，這也才能建構社會和解的契機。

民主，並非幾年一次的選舉，更是每天日常生活中擁有免於恐懼的自由。前些天，我陪同總統接見海外民運人士，再次回想起每一段民主化的過程，我們都很欣慰，台灣的世代還保留著不畏威權的叛逆。

但自由，如同空氣，只有窒息時，才會察覺他的存在。

30年過去了，或許，有人試圖將事實掩蓋，但真相終究不會被摧毀。

總統府秘書長陳菊在臉書發文表示，30年過去了，或許，有人試圖將事實掩蓋，但真相終...
總統府秘書長陳菊在臉書發文表示，30年過去了，或許，有人試圖將事實掩蓋，但真相終究不會被摧毀。圖／翻攝自陳菊臉書。
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