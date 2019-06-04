談「六四」感想 柯P：世界期待中國有民主自由人權法治

2019-06-04 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



今天是六四天安門事件30周年，國內不少政治人物紛紛表達對六四的感想和看法。台北市長柯文哲今晚則是在臉書上表示，中國大陸過去30年，經濟成長驚人，但是政治方面並沒有相對應的進步。

柯文哲說，民主、自由、法治、人權，這些普世價值在中國充分的實現，不僅是台灣對大陸的期望，應該也是全世界對中國的期望。