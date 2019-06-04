蔡英文承諾 高雄捷運延林園一定不跳票

2019-06-04 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



總統蔡英文今天傍晚由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁及內政部長徐國勇等人陪同參拜高雄林園區三元殿，她向在地鄉親保證，捷運延伸至林園計畫，一定不會跳票且會如期 如質完成。

蔡英文向到場支持民眾表示，2016年她在林園獲得7成的得票率，但3年來她很認真打拚，答應要做的，一定會做。現在的市長說，如果當上總統，總統府會遷到高雄，「我現在是總統，我一直和高雄（指陳菊和陳其邁）做伙」，一席話逗得大家會心一笑。

蔡英文說，很多人問蔡團隊做了什麼事？她要說，以前總統做不到的，蔡英文都一一做到。3年來，對行政團隊來說時間壓力很大，因為必須在有限的時間內完成改革的計畫，但頭一個讓大家有感的就是今年大幅度的減稅，此事在她剛當選時，即請當時的行政院長林全規畫，降低民眾稅賦的負擔，「所有的改革對台灣人民都很重要，只不過都是需要時間的」。

她另提及年金改革，指歷任總統都沒完成，僅她做到。當時阿扁沒有立法院的支持，馬英九指財政已到懸崖，與她交接時說一定要做，但馬自己卻沒做，而她以3年時間做成。

蔡英文說，年金若不改革，台灣財政會出問題，就不會有不定時炸彈，但如今至少30年台灣不會不破產，還在領年金的朋友可以放心，一定領得到退休金。不過「目前這個市長」提出要恢復領年金的人權益，意思是要恢復18%，但最近韓市長又發稿澄清沒要恢復18%，顯見已感受到民眾的壓力。

日前到高雄破土興建潛水艦廠房，自蔣介石當總統時就想做，至她才完成，她以3年時間做好設計圖，進而推動，且未來台灣的武器系統，美國是可以量化的。「我主張國艦國造，很多人笑我，但只要我們有決心，朋友就會幫我們，我們就會成功」。

她表示，海軍海巡署大大小小需200艘的船艦，用國家的需要來支持產業的發展，將來高雄的造船業一定能成為世界最頂尖的造船業。她當總統有決心，發展自己國家要用的船艦武器，國內能做的儘量要自己做，我們自己做，就有產業，有產業，年輕人即有工作前途。