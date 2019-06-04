親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投脫鉤大選？
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
韓國瑜造勢不斷
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

異性戀的同性婚姻 你可以想像嗎？

蔡英文承諾 高雄捷運延林園一定不跳票

2019-06-04 20:25聯合報 記者王昭月╱即時報導

總統蔡英文今天傍晚由總統府祕書長陳菊行政院副院長陳其邁及內政部長徐國勇等人陪同參拜高雄林園區三元殿，她向在地鄉親保證，捷運延伸至林園計畫，一定不會跳票且會如期 如質完成。

蔡英文向到場支持民眾表示，2016年她在林園獲得7成的得票率，但3年來她很認真打拚，答應要做的，一定會做。現在的市長說，如果當上總統，總統府會遷到高雄，「我現在是總統，我一直和高雄（指陳菊和陳其邁）做伙」，一席話逗得大家會心一笑。

蔡英文說，很多人問蔡團隊做了什麼事？她要說，以前總統做不到的，蔡英文都一一做到。3年來，對行政團隊來說時間壓力很大，因為必須在有限的時間內完成改革的計畫，但頭一個讓大家有感的就是今年大幅度的減稅，此事在她剛當選時，即請當時的行政院長林全規畫，降低民眾稅賦的負擔，「所有的改革對台灣人民都很重要，只不過都是需要時間的」。

她另提及年金改革，指歷任總統都沒完成，僅她做到。當時阿扁沒有立法院的支持，馬英九指財政已到懸崖，與她交接時說一定要做，但馬自己卻沒做，而她以3年時間做成。

蔡英文說，年金若不改革，台灣財政會出問題，就不會有不定時炸彈，但如今至少30年台灣不會不破產，還在領年金的朋友可以放心，一定領得到退休金。不過「目前這個市長」提出要恢復領年金的人權益，意思是要恢復18%，但最近韓市長又發稿澄清沒要恢復18%，顯見已感受到民眾的壓力。

日前到高雄破土興建潛水艦廠房，自蔣介石當總統時就想做，至她才完成，她以3年時間做好設計圖，進而推動，且未來台灣的武器系統，美國是可以量化的。「我主張國艦國造，很多人笑我，但只要我們有決心，朋友就會幫我們，我們就會成功」。

她表示，海軍海巡署大大小小需200艘的船艦，用國家的需要來支持產業的發展，將來高雄的造船業一定能成為世界最頂尖的造船業。她當總統有決心，發展自己國家要用的船艦武器，國內能做的儘量要自己做，我們自己做，就有產業，有產業，年輕人即有工作前途。

蔡另提及綠能產業，指國民黨說不可能，不可能以綠能取得核能，但目前彰化的離岸風電到2025年共有1兆元的投資，丹麥投資業者 也已投資1600億，未來台灣的風電會帶動中鋼、台船及很多製造產業在高雄發展，高雄也會變成綠能製造產業最重要的中心。

總統蔡英文在總統府祕書長陳菊，行政院副院長陳其邁及內政部長徐國勇，立委林岱樺等人...
總統蔡英文在總統府祕書長陳菊，行政院副院長陳其邁及內政部長徐國勇，立委林岱樺等人陪同赴林園區三元殿參拜。記者王昭月／攝影
分享
總統蔡英文（中）今晚到高雄林園區三元殿參拜後向鄉親喊話，由她來顧台灣主權，初選時...
總統蔡英文（中）今晚到高雄林園區三元殿參拜後向鄉親喊話，由她來顧台灣主權，初選時大家幫忙顧電話。記者王昭月／攝影
分享
總統蔡英文（中）今晚到高雄林園區三元殿參拜，並放送利多，指捷運延伸林園計畫，一定...
總統蔡英文（中）今晚到高雄林園區三元殿參拜，並放送利多，指捷運延伸林園計畫，一定不會跳票。記者王昭月／攝影
分享

蔡英文行政院陳菊
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

羅文嘉：蔡賴陣營教支持者回答民調問題 切忌這兩點

2019-06-04 19:30

蔡英文到高雄三鳳宮與民搏感情 說錯初選日期被糾正

2019-06-04 17:59

影／陳菊遭解讀挺賴清德？ 蘇貞昌：她無奈報導沒顯現真意

2019-06-04 17:43

民進黨總統初選之爭 劉進興駁賴清德：陳菊挺小英

2019-06-04 16:45

卓榮泰批國共 籲國人支持民進黨總統提名人

2019-06-04 15:03

影／賴清德挑戰快問快答 秒答蔡星座、虧韓口號很動人

2019-06-04 14:58

當選總統不宣布台獨 賴清德：是遵守民進黨前途決議文

2019-06-04 14:49

與蔡英文同訪高雄 賴清德：只有我能贏過韓

2019-06-04 14:47

國政小隊VS.特戰小組 蔡賴備戰政見會

2019-06-04 14:45

李遠哲發動連署籲蔡英文知所進退 挺賴清德參選2020

2019-06-04 14:39

李遠哲籲小英知所進退 賴清德：要挺最有勝選希望者

2019-06-04 14:39

賴清德拋憲改 當選後啟動憲政國是會議

2019-06-04 14:15

陳菊曾說挺賴清德？ 黃先柱還原3月17日會面情形

2019-06-04 13:24

國政小隊對特戰小組 蔡賴備戰政見會

2019-06-04 13:03

李遠哲逼退籲知所進退 張葉森：蔡英文可以休息了

2019-06-04 13:03

【重磅快評】求民進黨對公投綁大選「心理陰影面積」

2019-06-04 12:30

新潮流立委發文「唯一支持賴清德」 隔天一早急刪文

2019-06-04 12:21

蔡英文與鄉親面對面 要賴神回歸說明執政價值

2019-06-04 12:10

偕獨派逼宮之後 李遠哲再連署要求蔡英文「知所進退」

2019-06-04 12:05

賴清德贏蔡英文1%？趙少康：全代會可能啟動霸王條款

2019-06-04 11:43

賴清德高雄市場拜票：一定三振對手 贏得台灣最後勝利

2019-06-04 11:01

與蔡英文同訪高雄 賴清德：只有我能贏過韓國瑜

2019-06-04 09:52

賴清德：若當選總統 不會宣布台獨

2019-06-04 00:38

賴清德喊修憲 推內閣制雙首長

2019-06-04 00:29

觀察站／絕境求勝 賴清德要當自己的大俠

2019-06-04 00:26

做頭損角！賴清德說會盡力促成朝野對話

2019-06-04 00:23

賴清德點評對手…郭台銘應該先救鴻海

2019-06-04 00:20

賴清德重申：不贊成改初選辦法

2019-06-04 00:15

蔡賴周六政見會 端午節起禁宣傳

2019-06-04 00:13

專訪／賴清德：朝野對話 不一定要在總統府見面

2019-06-03 23:44

專訪／賴清德：民進黨史上最長初選 有信心打贏

2019-06-03 23:40

專訪／賴清德：與蔡是總合性差異 郭台銘應先救鴻海

2019-06-03 23:36

專訪／賴清德：當選後推動修憲 立委兼部會首長

2019-06-03 23:15

專訪／賴清德：2020這場選舉 大家把統一跟獨立講清楚

2019-06-03 23:09

總統和行政院長很少處得好？ 賴頻點頭並拋修憲議題

2019-06-03 21:38

影／若選上不宣布台獨 賴清德：韓當選中華民國粉身碎骨

2019-06-03 20:11

蔡賴政見會遵守四不 不動員支持者到場

2019-06-03 19:37

政見會賴清德先申論後結論 蔡賴達成四不共識

2019-06-03 18:11

賴清德GG了！羅智強：從這些事映證國家機器介入初選

2019-06-03 14:57
看更多

熱門文章

支持恢復18%？ 韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

2019-06-04 12:28

最新民調！吳子嘉：依民調顯示黃國昌「掛啦」

2019-06-04 11:00

偕獨派逼宮之後 李遠哲再連署要求蔡英文「知所進退」

2019-06-04 12:05

韓國瑜挾凱道氣勢轉戰花蓮造勢 他提「3不」直指不聰明

2019-06-04 10:03

蔡英文「三不會」嗆韓國瑜三不要 孫大千：喊爽的

2019-06-04 08:07

韓國瑜深夜發文 感慨政治人物不及格問政的最高境界

2019-06-04 02:17

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

2019-06-04 19:04

韓國瑜主張取消年金改革挨批 藍議員挺：上一代沒欠我們

2019-06-04 11:54

我沒有拿果凍半分錢！沈富雄開十帖苦藥給韓國瑜

2019-06-04 14:36

記者會舞獅團紅布寫「中華台北」 蘇貞昌變臉怒斥

2019-06-04 11:58

輸了100個便當有感 李俊毅：阻擋韓流沒有用

2019-06-04 15:41

從蔣經國夾克 到韓國瑜「罰站」…庶民政治最精玩咖是他！

2019-06-04 10:00

總統初選名單將公布 國民黨盼參選人6日前繳5百萬

2019-06-04 11:10

李遠哲逼退籲知所進退 張葉森：蔡英文可以休息了

2019-06-04 13:03

若執意二修公投法 曾銘宗：讓民進黨付出慘痛代價

2019-06-04 12:59

韓國瑜掀愛國大賽！粉身碎骨不夠看 3巨頭再加碼

2019-06-04 08:00

影╱恢復18%？ 韓國瑜：沒講過的話別塞我嘴巴

2019-06-04 16:12

韓國瑜凱道造勢成功 梁文傑：有機會「雙殺」

2019-06-04 13:26

新聞眼／「大鳥出籠」兩股底氣…韓市長驚天一怒

2019-06-04 00:59

李進勇提「公投大選脫鉤」 藍批未修法就準備作弊

2019-06-04 00:32

時間生變！韓國瑜與五人小組明上午10點會面取消

2019-06-04 18:53

韓家軍擠爆凱道造勢大會 韓國瑜憑什麼讓「紅衫軍」浪潮再現凱道？

2019-06-04 09:14

瓊瑤丈夫平鑫濤病逝 享耆壽91歲

2019-06-04 17:20

林鼎超將出任韓國瑜的青年局長 連勝文：我的舞台太小

2019-06-03 22:04

魏鳳和嗆「武統」 柯文哲：國防還是再加強一點

2019-06-04 15:06

賴清德贏蔡英文1%？趙少康：全代會可能啟動霸王條款

2019-06-04 11:43

賴清德點評對手…郭台銘應該先救鴻海

2019-06-04 00:20

一級嘴砲技術士：民進黨農會挫敗 讓韓國瑜翻身壯大

2019-06-04 09:16

蔡正元爆凱道挺韓是妙天張羅 網友：尷尬的是國民黨

2019-06-04 18:43

郭台銘：第17個「修昔底德陷阱」已現

2019-06-04 00:10

王浩宇遭爆有同性伴侶要提告 羅智強：做人厚道點好！

2019-06-04 12:35

韓國瑜周六花蓮造勢大會 議員公布鐵公路聯運計畫

2019-06-04 12:13

賴清德：若當選總統 不會宣布台獨

2019-06-04 00:38

國民黨5人小組到高雄徵詢 韓國瑜兩地趕場

2019-06-04 11:56

新潮流立委發文「唯一支持賴清德」 隔天一早急刪文

2019-06-04 12:21

我喜歡黃國昌嗎？ 王浩宇po文「拜託大家」引熱議

2019-06-04 14:52

【重磅快評】籲小英知進退 李遠哲們把台獨金孫寵過頭

2019-06-04 17:46

凱道造勢雖震撼 沈富雄仍開十帖苦藥給韓國瑜

2019-06-04 13:30

承諾參選總統護台灣？ 柯Ｐ：就算乞丐也要守護台灣

2019-06-04 13:54

柯文哲：若一國兩制比照香港 台上講台下跑光

2019-06-04 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top