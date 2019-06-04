呂秀蓮批公投修法背叛民主 台大醫點名蔡英文賴清德
立法院6月17日將開臨時會，審議公投法修正草案，前副總統呂秀蓮拿中國大陸六四天安門事件做為比喻，認為對岸政府屠殺人民，台灣執政黨也在挾有多數執政的情況下，扼殺公民投票權，更不該打著民主、反民主，台大醫院前副院長王明鉅點名民進黨兩位總統候選人，對於呂副總統口中，自己政黨「背叛民主」為有何反省嗎？
行政院版的草案中，新增連署人及發起人都須附身分證影本、公投可與大選脫鉤、延長準備期等等。其中附上身分證影本，是為了杜絕「死人連署」，但這種做法被前副總統呂秀蓮批評是「高度侵害個人隱私權」，更拿中國大陸六四天安門事件做為比喻，最後更嗆說，若強行通過公投修法，民進黨一定會付出慘痛代價。
王明鉅在臉書PO文指出，紀念六四30週年。那是中國人追求自由民主的巨大創傷。呂副總統對她參與創立的政黨，所提出的呼籲，「打著民主，背叛民主」不知道她的晚輩們聽見了嗎？
不知道正在為初選激烈拚鬥，口口聲聲喊著捍衛台灣民主的兩位民進黨總統候選人，對於呂副總統口中，自己政黨「背叛民主」的作為，有任何反省嗎？
王明鉅說，間接民主的代議士，反而要限制真正的主人直接發聲，甚至再也不允許任何人集結起來，發出任何他們不喜歡的聲音。這樣真的是台灣在紀念六四，作為民主燈塔的好方式嗎？
留言