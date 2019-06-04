呂秀蓮批公投修法背叛民主 台大醫點名蔡英文賴清德

2019-06-04 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



立法院6月17日將開臨時會，審議公投法修正草案，前副總統呂秀蓮拿中國大陸六四天安門事件做為比喻，認為對岸政府屠殺人民，台灣執政黨也在挾有多數執政的情況下，扼殺公民投票權，更不該打著民主、反民主，台大醫院前副院長王明鉅點名民進黨兩位總統候選人，對於呂副總統口中，自己政黨「背叛民主」為有何反省嗎？

行政院版的草案中，新增連署人及發起人都須附身分證影本、公投可與大選脫鉤、延長準備期等等。其中附上身分證影本，是為了杜絕「死人連署」，但這種做法被前副總統呂秀蓮批評是「高度侵害個人隱私權」，更拿中國大陸六四天安門事件做為比喻，最後更嗆說，若強行通過公投修法，民進黨一定會付出慘痛代價。

王明鉅在臉書PO文指出，紀念六四30週年。那是中國人追求自由民主的巨大創傷。呂副總統對她參與創立的政黨，所提出的呼籲，「打著民主，背叛民主」不知道她的晚輩們聽見了嗎？

不知道正在為初選激烈拚鬥，口口聲聲喊著捍衛台灣民主的兩位民進黨總統候選人，對於呂副總統口中，自己政黨「背叛民主」的作為，有任何反省嗎？