六四事件卅週年 國民黨：誠實面對歷史 邁向更好未來

2019-06-04 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



六四事件屆滿三十週年，國民黨今天發布新聞稿表示，儘管中國大陸的總體經濟實力已不可同日而語，成為世界第二大經濟體，但國民黨仍認為，歷史事實不容抹殺，歷史真相不容踐踏，當時活動參與者追求民主自由的精神與訴求，應被當局肯定與重視。不論何時何地，唯有誠實面對歷史，並讓民間訴求忠實呈現，才能平撫過去的傷痛，共同邁向更好的未來。

國民黨表示，三十年來，中華民國已從解除台灣戒嚴到落實民主法治，成為華人世界第一個而且是唯一一個步入民主自由的國度，我們理應捍衛中華民國，讓它繼續成為一個讓全球華人都能認同及追隨的民主自由燈塔。然而，一些政治領袖為了選舉利益或自身權力，以假正義之名曲解歷史，以假改革之名製造威權，這種濫權追殺在野，根本是負面民主，與民主法治價值背道而馳。國民黨呼籲，兩岸執政者都應回到認同民族、尊重民權、改善民生的初衷。

國民黨表示，孫中山總理創行的三民主義，核心便是「民族、民權、民生」，臨終更念茲在茲「革命尚未成功，同志仍須努力」，激勵了國民黨拓展民權與捍衛民主的決心。「國家之本，在於人民」，緬懷六四，國民黨將繼續和民眾站在一起，認同民主、尊重法治、捍衛中華民國，使其繼續作為全球華人的自由燈塔，向大陸及世界持續傳達我們重視民主、多元和自由的價值。