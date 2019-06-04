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「內政部」不許吳敦義登陸？ 國民黨痛批輕蔑視法無物

2019-06-04 19:14聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨主席吳敦義日前依照相關規定以卸任副總統之身分向總統府申請赴陸參加國共論壇，卻遭到執政黨極無禮的對待。國民黨中央今日僅收到非權責單位內政部「不予許可」的處分書，而非機密保護法第二十六條規定的權責機關總統府來函告知。

對於民進黨政府不守法且毫不尊重卸任副總統的作法，國民黨嚴厲譴責！國民黨拒絕接受並退回內政部的處分書。

在吳敦義登陸被駁後，國民黨明確表示，為避免爭議，今年的國共論壇，雙方考慮延遲辦理，將會同步對外宣布。

國民黨指出，「國家機密保護法」第二十六條規定：涉及國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員與前二款退離職或移交國家機密未滿三年之人員，前述人員出境，應經其(原)服務機關或委託機關首長或其授權之人核准。

國民黨表示，吳敦義依照相關規定向權責主管機關「總統府」申請赴陸參加國共論壇，豈料受到蔡政府輕蔑以待，竟然以非權責單位內政部寄送所謂的『處分書』告知「不予許可」，權責單位總統府置身於事外，視法為無物，且非常不尊重吳主席卸任副總統的職務，貶低之意不可言喻。

國民黨指出，總統府不尊重卸任正副國家元首已非第一次，前次由總統府祕書長陳菊發函告知延長管制期限二年，就已經未援用國家機密保護法修正之相關條款規定，僅告知管制期延長至2021年5月19日，且以副本告知，此舉極不合乎應有之禮節與法令規定。

國民黨表示，吳敦義赴陸出境申請案，蔡政府直接以非權責單位處分書函告，再次顯示蔡政府的蠻橫與高傲。國民黨不得不質疑蔡政府採取這種貶抑他人的作法，是何用意？試問，民進黨到底害怕什麼？國民黨也質問：這種處理模式，是內政部越權,抑或總統府放縱內政部代執其核准之權責？國家體制何在？

國民黨提醒蔡英文總統，「打壓在野黨，不會增加妳的選票、阻礙兩岸交流不會拉高妳的民調」，若繼續一意孤行，明年大選將會是人民反撲民進黨逆行倒施的重要一役。

國民黨再次呼籲蔡政府，時移勢易，此消彼長，詭譎多變的情勢猶如白浪滔天、千里波濤滾滾來，台灣正面臨嚴峻的挑戰，切勿因為自己的封閉思維與利益考量，漠視人民與國家的福祉利益。

國民黨總統府內政部
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