韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

2019-06-04 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「韓粉」力挺高雄市長韓國瑜出馬選總統，頗有逼迫國民黨「非韓不可」，否則要求韓「脫黨競選」的趨勢。軍系退將今天提出警告，繼續修理國民黨，絕對贏不了明年選舉。

韓國瑜6月1日出席在凱達格蘭大道的造勢活動，現場找來被封為「韓粉四大天王」的文山伯、陳清茂、杏仁哥助講，媒體報導有人公開鼓動非韓不投，向藍營嗆聲若韓國瑜未過初選，將鼓勵他脫黨參選。

曾活躍街頭的退役中將吳斯懷今在臉書以「誰能代表韓家軍？」為題貼文表示：我們不能苛求韓國瑜，管控支持者的情緒及網路發言，其中有不少假韓粉，事實上也管不了，但韓有責任引領風向，呼籲群眾不要過度激情，尤其避免網內互打，遵守民主程序走一條正確的道路。韓粉認為，對手陣營一直在黑韓或酸言酸語，但這只顯出他們格局與高度不足，何須在意。

吳斯懷表示：如果放任支持者繼續挑戰國民黨，寧願破壞初選規則，逼迫國民黨非韓不可，否則就要如何？如何？包含「脫黨競選」？這種論點持續發酵，將會造成嚴重後果，分裂的藍軍只有敗陣一個結果，再論這種非誰不可的民氣，仍然要遵循黨內公平、公正的民主程序，否則與民進黨初選，蔡英文獨裁惡整賴清德有什麼兩樣？

吳斯懷說，有媒體報導頭版報導被封為「韓粉四大天王」的文山伯、陳清茂、杏仁哥說的話。我們擔心的是媒體報導引發的效應，不可否認，這幾位代表基層的韓粉，非常接地氣的發言及風格獲的不少韓粉的支持，但他們幾位的見解能否代表所謂的韓家軍、甚或韓國瑜本人，值得大家深思。