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柯文哲：就算是乞丐、販夫走卒也要守護台灣

2019-06-04 18:11聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

民進黨北市議員江志銘今天在市政總質詢時要求台北市長柯文哲，應對九二共識表態，並且還要柯文哲承諾若要參選總統，要當一個守護台灣的人。柯文哲不願正面回答僅說，不是只有總統要守護台灣，就算是乞丐、販夫走卒也要守護台灣。

台北市長柯文哲表示，他認為關於九二共識的在台灣都是標籤化的問題。記者徐兆玄／攝影
台北市長柯文哲表示，他認為關於九二共識的在台灣都是標籤化的問題。記者徐兆玄／攝影
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台北市長柯文哲強調，不是只有總統要守護台灣，就算是乞丐、販夫走卒也要守護台灣。記...
台北市長柯文哲強調，不是只有總統要守護台灣，就算是乞丐、販夫走卒也要守護台灣。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲北市民進黨
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