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洪慈庸指退休軍公教花下一代錢 渡也：自甘為綠營打手

2019-06-04 18:04聯合報 記者魯永明╱即時報導

高雄市長韓國瑜主張應取消年金改革，遭時代力量立委洪慈庸在臉書質疑「口號歸口號，但要怎麼做？世代正義怎麼顧？年金破產怎麼阻止？」、「花下一代的錢成就選票」。 本名陳啟佑的名詩人渡也，是彰師大中國文學系退休教授，臉書評論說，洪慈庸說軍公教在花下一代的錢。顯然是吃了蔡英文的口水，才說同樣的話，才說沒有常識的話。

渡也說，軍公教領的錢，是軍公教天經地義該領的錢，不是領立法委員的錢，不是領勞工的錢，更不是領下一代的錢！如果依照洪慈庸的邏輯，那麼，立法委員領的錢「不少」，收入「頗豐」，總統領更多，這是領了勞工的錢，這是領了下一代的錢！洪慈庸、蔡英文一定會否認這種說法。同理，請她們不要胡說八道：軍公教領了下一代的錢。拜託！不要再說這種沒常識也沒知識的謊言！

昨天國民黨立委曾銘宗、賴士葆、陳學聖等立委聯合召開記者會，表示反對政府長久以來將退撫基金拿去進場「護盤」。

政府幾乎每次「護盤」都賠錢，都「護」某些大戶、上市公司的「盤」，這對基金收入不但沒有「績效」，退撫基金越來越少。然後，政府不思反省，向軍公教道歉，反而找軍公教「算帳」，從去年七月起大砍軍公教「月退俸」。更可惡的是，政府為了掩飾自己的黑心，故意稱「月退俸」為「年金」。再者，小英竟還說大部分軍公教支持「年金改革」，世上竟有這麼大言不慚，會說謊的女人！

渡也表示，無獨有偶，現在又冒出一位症狀相同的女人！時代力量女立委洪慈庸表示支持年金改革，說退休軍公教花了下一代的錢！這實在令我相當振撼、失望！當年她弟弟洪仲丘被長官搞死，我和學校同事仗義直言，聲援「沒有力量」的洪慈庸，我甚至寫了一首〈洪仲丘說〉（刊登於自由時報）為此冤案鳴不平，公開向政府嗆聲！沒想到現在我要為退休俸被大砍而鳴不平，公開向洪仲丘的姊姊嗆聲！

洪慈庸抨擊韓國瑜「恢復18％」的看法，她所提的意見、理念，很表面、膚淺、謬誤。近幾年反對「年金改革」者大有人在，論述不少，他們從不同角度分析、解剖，詳細說明「年金改革」種種缺失、違法之處。洪慈庸看了嗎？身為立委，不能只當花瓶，應對她所談的議題收集資料，深入研究，再發表意見，如同令人敬佩的金素梅立委那樣。

洪慈庸連最基本「違反信賴保護原則」、「違反不溯既往原則」她提都不提，這樣叫做「時代力量」嗎？她如果知道這兩個原則而故意裝蒜，她當初又何必怪搞死洪仲丘的那些軍人！她如果不知道，那麼就多多用功，不然尸位素餐，領了下一代的錢的人，可能就是她自己！

更進一層而言，民進黨政府為非作歹，「時代力量」應發揮「力量」監督政府才對，不此之圖，卻「護盤」民進黨政府，自甘淪為綠營打手。要當打手也可以，但是請先做好功課，千萬別亂扯：退休軍公教領了下一代的錢！再者，請拿出同理心、正義感、邏輯觀來談「年金改革」，如同很多軍公教人員幾年前批判國防部不當處理洪仲丘案一樣。

詩人渡也是彰師大中國文學系退休教授，臉書評論說，洪慈庸說軍公教在花下一代的錢。顯...
詩人渡也是彰師大中國文學系退休教授，臉書評論說，洪慈庸說軍公教在花下一代的錢。顯然是吃了蔡英文的口水，才說同樣的話，才說沒有常識的話。資料照片
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軍公教洪慈庸時代力量
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