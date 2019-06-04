蔡英文執政失敗 柯志恩：李遠哲這位kingmaker「居功厥偉」

2019-06-04 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



民進黨總統初選蔡賴對決，最後關鍵倒數。傳出中研院前院長李遠哲這一兩天，將發起「對民主進步黨及全國同胞的懇切呼籲」連署，呼籲蔡英文總統放棄一己之私，知所進退；國民黨立委柯志恩有感而發：李遠哲先放棄「一己之私」吧！

最近中研院前院長李遠哲再度發起聯署，要求蔡總統「放棄一己之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退」，事實上，今年一月，李遠哲就和獨派三大老發表公開信，直嗆蔡英文放棄連任、交出行政權、退居二線，目的和此次聯署一樣，都為了挺賴而出手批判蔡總統。

柯志恩說，李遠哲和獨派大老要挺誰或愛挺誰是他們的家務事，問題是，李遠哲又要站出來帶頭號召之前，是否應先向國人道歉？難道他忘了4年前自己是如何力薦蔡英文選總統？在他眼裡若蔡總統如此治國無能，李遠哲這位kingmaker不也居功厥偉？蔡總統執政失敗，最沒資格鬼叫的就是李遠哲！

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2015.6.28.李遠哲力挺蔡英文表示「因為蔡英文的眼界、還有做事的能力」。

2015.11.16.李遠哲表示，「深信蔡英文的競選政見最具體、最可行，對於台灣的未來最有保障」。

2016.1.10.選前超級星期天，李遠哲不僅到台南現身力挺，還「盛讚唯有英仁配，才能帶領台灣到很高的境界」！

李遠哲對蔡總統究竟是徹底失望還是全然失憶呢？3年多前盛讚蔡英文「帶領台灣到很高境界」是李遠哲，3年後痛罵總統「明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，……因此民怨很大」也是李遠哲！李遠哲是否應先反省檢討自己的選擇、判斷與保證，究竟出了什麼謬誤？才會一錯再錯！正如2000年他發表「向上提升或向下沉淪」一文，臨門一腳把陳水扁送上總統大位，結果執政八年帶給國人卻是貪腐與痛苦的一場噩夢！

李遠哲對政治人物的力挺，老實說已經變成反諷與笑話！聽到李遠哲呼籲蔡英文「放棄一己之私」，其實最該摒除「一己之私」的人應該是李遠哲自己吧！建議賴清德還是離此人遠一點！