【重磅快評】籲小英知進退 李遠哲們把台獨金孫寵過頭

2019-06-04 17:46 聯合報 主筆室



總統蔡英文、行政院前院長賴清德爭取民進黨總統初選提名打得火熱，今天最勁爆的莫過於中研院前院長李遠哲發起連署，籲蔡英文「放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退」，戲劇效果十足，但對激烈選情似未發生關鍵影響，蔡陣營不急著回應，顯然早已算過這一招，並作好損控。

「台灣海外網」最近刊出一份「李遠哲院長等發起的連署書─請海內外鄉親週知」的通知，要求蔡英文總統放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退，並請民主進步黨人及全國同胞支持賴清德代表民進黨參與2020總統大選。

他們認為2018九合一選舉民進黨大敗，蔡英文要負責，這些敗選原因至今依然存在，台灣處境艱難，民眾對改善經濟生活的期望得不到滿足，民怨很大；對岸提出「一國兩制」的召喚，台灣內部不同政治勢力應和，所以要請蔡知所進退，支持賴清德代表民進黨參與2020總統大選，讓賴以清新形象維繫民進黨執政權及立法院多數地位，力抗中共武統和一國兩制的欺壓。

在民進黨初選即將舉辦政見會及民調前夕，李遠哲的訴求當然用意在為賴清德一壯聲勢，並爭取民調的加分，參與連署者不乏大咖，所以引來關注，但蔡陣營並沒有急著回應，反而讓人覺得有趣。

時間往前倒轉幾天，其實5月31日蔡英文即已直搗台南，拜訪獨派大老黃崑虎，黃全程陪同蔡參訪，動作說明一切；李遠哲發動連署挺賴清德，不少連署者都有獨派色彩，難免有和蔡互別苗頭之意，不過，這個同溫層本來就屬賴居多，並不太能直接解讀為賴清德得分進帳，所以蔡陣營也毋須急著處理回應。

除了蔡英文事先下鄉會獨派大老「消毒」之外，其實李遠哲這波攻勢和今年初的逼宮風波相較，套路是差不多，但少了總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明，氣勢削弱許多，加上辜寬敏上月中旬已更改口徑，否認外界說他挺賴清德的說法，還說蔡英文想連任很正常的，這大概也能說明辜寬敏這次為何沒有在連署名單之內的原因。

台灣社社長張葉森證實連署聲明這一兩天就會發出，連署將點出蔡總統做得很辛苦，呼籲「蔡總統可以休息了」，至於是否走完黨內初選？張葉森表示，李遠哲認為不需要再花初選這些錢，多此一舉；民進黨秘書長羅文嘉曾說，他們估計過，花1億元能影響1%的民調支持度，這些說法一兜，民進黨初選花錢似已成公開的祕密，確非庶民玩得起的政治遊戲。