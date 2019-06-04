監院11:0無異議通過 彈劾花蓮縣府「買新聞案」官員

2019-06-04 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察院今天通過，彈劾花蓮縣府行政研考處長林金虎、前任縣府副秘書長謝公秉、新聞科長黃微鈞等三名官員，三人都是11:0全票通過。調查監委與投票監委，同時包括馬、蔡兩系。不過當時的縣長傅崑萁，並不在彈劾之列。

監委彈劾事由是，時任縣府副秘書長的謝公秉，指示行政研考處新聞科，於106、107年辦理「縣政宣傳平面及影片素材資料庫蒐集建立」等採購案共25件，致令媒體成為政府公布門之傳聲筒或代言人，侵害民眾對新聞媒體應有客觀中立性及可信度之信賴，有違憲法十一條之規定，嚴重影響政府公信力。核有浪費公帑，作業草率，督導不周等重大違失。

本案調查委員為王幼玲、王美玉、趙永清，參與審查會投票委員包括林盛豐、江明蒼、瓦歷斯貝林、陳慶財、劉德勳、張武修、江綺雯、高涌誠、高鳳仙、林雅鋒、李月德等11人。

在說明彈劾案的記者會上，王幼玲表示，自己和王美玉都是記者出身，對本案感觸格外沈重。本案首開讓記者變成廠商的惡例，嚴重破壞媒體自主性，讓民眾失去信賴，讓政府失去形象，比法令已經規定政府不得從事的「置入性行銷」還嚴重，也是今天所有委員都認定符合彈劾條件的原因。

王幼玲也指出，這些標案事後經審計部與工程會的審核，被挑出很多缺點，包括：採用不上網公告的限制性招，理由不明確；標單本身規格不夠明確；驗收不確實，未符合規格者照樣通過；決標遲遲不公告等。

曾任中國時報總編輯的王美玉說，自己在新聞業卅年，知道如今媒體環境極差，置入行銷很普遍，但是法令有相關規範，廣告和新聞報導還是要分清。在本案中，身為第四權的媒體角色被扭曲，成為縣府的契約工；甚至於用納稅人的錢包裝成採購案，直接找記者當「包商」，也等於讓記者背叛了自己的公司。